Bilal Hassani et NYX font la promotion de cartes d’identité non conformes

Qui n’a jamais pesté contre les photos de carte d’identité, si difficiles à rendre « conformes » ? Impossible de sourire, d’avoir la bouche ne serait-ce qu’entrouverte pour respirer, ou d’avoir une frange à proximité des yeux. Alors, quand vous avez un look aussi extravagant que celui du chanteur et influenceur Bilal Hassani, avoir une photo d’identité qui vous ressemble réellement est un sacré défi.

C’est de cet insight que sont partis NYX Professional Makeup et Buzzman pour lancer les True ID Cards, des (fausses) cartes d’identité conçues pour refléter fidèlement l’identité personnelle de chacun, défiant ainsi les standards conventionnels. Dans cet esprit, les True ID Cards, permettent aux individus de se présenter sous leur véritable jour, loin des contraintes de conformité habituelles. Toute photo vous représentant avec sincérité sera déclarée conforme sur le site développé pour NYX.

Mais quel est le lien avec NYX nous direz-vous ? Pour la marque, la Gen Z perçoit le maquillage non comme un masque, mais comme un moyen d’exprimer sa véritable identité. D’où cette campagne prônant la vérité et la sincérité.

Pour incarner cette promesse, le duo annonceur-agence a fait appel à Bilal Hassani, suivi par plus de 3 millions d’abonnés en ligne, et à la réalisatrice engagée Charlotte Abramow. Le film poignant montre Bilal confronté à la perte de son identité unique pour s’aligner sur les normes établies. Cette campagne, débutant avec un teasing le 12 décembre où des influenceurs ont changé leurs photos de profil pour contester les normes sociales, culmine avec la diffusion du film d’une minute le 13 décembre sur les réseaux sociaux, soulignant l’importance de l’individualité et de l’inclusivité.

