Reef, le concurrent complètement nul de Free est de retour avec Buzzman

L’opérateur des losers.

Amateurs de publicités, peut-être serez-vous d’accord avec nous : certaines publicités les plus drôles de l’histoire sont celles qui mettent en concurrence deux marques. Sauf que les règles de la publicité comparative ne sont pas aisées dans nos contrées, si bien que cette dernière est plutôt rare en France. Pour faire de cette contrainte une opportunité de communication, Free, accompagné de son agence Buzzman, a trouvé une solution sur mesure.

Free a créé son propre concurrent, que vous devez connaître : Reef. Reef n’a qu’un objectif, dépasser Free ; pourtant, ce faux opérateur téléphonique (plus vrai que nature ?) ne fait rien de bien, si ce n’est… nous divertir.

Pour la troisième année consécutive, Jane et son équipe sont de retour et sont prêts à faire leur maximum. Et nous, nous sommes prêts à les voir se rater en beauté. Depuis le 26 août, cette campagne est disponible pour notre plus grand plaisir en TV, VOL et social media.

Crédits annonceur

Annonceur Free Directrice Marketing Camille Perrin Responsable Publicité Gwendoline Helary Chargée de Communication Lisa Wey Assistante Communication & Marketing Charlotte Blanc

Crédits Agence