Dailymotion dévoile ses nouvelles ambitions avec Buzzman

L’algorithme qui vous veut du bien.

Vous le savez, les algorithmes des réseaux sociaux sont très utiles pour créer un feed (fil d’actualités) qui vous ressemble. C’est en tout cas l’argument utilisé par ces derniers pour leur donner un aspect positif, et il y a une part de vérité dans cette affirmation. Cependant, à force, ils peuvent aussi ressembler à une prison pour votre attention… et ne vous aident pas à élargir vos centres d’intérêts.

Dailymotion décide d’inverser la tendance aux côtés de Buzzman. La plateforme vidéo s’était placée comme player vidéo des médias au cours des dernières années, et 90% des médias français d’après Dailymotion l’utilisent en effet comme tel. Ce positionnement lui a jusqu’à maintenant permis d’éviter une confrontation directe avec le géant du secteur, YouTube, et de passer de 300 millions de visiteurs chaque mois en 2017 à 400 millions aujourd’hui. Cependant, le changement, c’est maintenant pour le service vidéo de Vivendi : avec la refonte de son identité par Productman (filiale de Buzzman), un nouveau site et une nouvelle app bien plus sociale, la plateforme répond aux inquiétudes de la Gen Z. 77% de ses représentants s’inquiète de la polarisation croissante de la société, selon une étude YouGov réalisée pour Dailymotion en avril 2023.

À travers une campagne vidéo à retrouver à partir du 17 mai en télé, au cinéma, en digital et social média, la plateforme met en avant sa préoccupation principale : le bien-être de ses utilisateurs. Pour ce faire, elle montre tous les comportements qu’ont actuellement les algorithmes de recommandation des autres réseaux sociaux, en s’engageant à ne pas prendre la même voie. Sa signature, “change ton feed”, incite tous ceux que le système actuel a frustrés à en changer… au profit de Dailymotion.

Dans un événement hier à Paris animé par Maxime Saada, le président du directoire de CANAL+ et président de Dailymotion dévoilait les grandes ambitions de Dailymotion : multiplier son audience par 2 en 3 ans. Et par 3 en 5 ans. Pour y parvenir, la plateforme a su fédérer 200 créateurs aux fortes audiences pour son lancement, lancé React, une nouvelle fonctionnalité de commentaires vidéos, et pourra compter sur les contenus de la maison mère, Vivendi, notamment via le sport de CANAL+.