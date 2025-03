Old Spice largue les amarres avec une campagne pirate délirante

I’m on a seahorse.

Old Spice revient avec une campagne haute en couleur, signée par l’agence Burns, qui plonge son emblématique déodorant dans l’univers des pirates. Une pub au style cinématographique qui débarque sur les écrans de plus de 40 pays en Europe et en Asie centrale.

Si Isaiah Mustafa, icône des campagnes Old Spice, n’apparaît plus depuis bien longtemps, la marque reste fidèle à son ADN publicitaire en misant sur un scénario exagéré et un humour décalé. L’histoire prend place à bord d’un véritable navire de corsaires, la réplique de la Nao Victoria, premier bateau à avoir fait le tour du monde. Entre pieds sales, dents pourries et ambiance suffocante, l’équipage pirate doit relever un défi de taille : comment rester frais aussi longtemps ? La réponse est bien sûr Old Spice, et un hippocampe malicieux vient sceller cette démonstration avec une touche de surréalisme: « I’m on a seahorse », référence au « I’m on a horse » culte du Old Spice Guy.

Réalisé par Martín Jalfen et produit par Roma, le film principal s’accompagne de formats courts pour les déclinaisons déodorant et gel douche, qui seront diffusés en digital, TV, affichage et en magasin.

Avec une production digne d’Hollywood, une esthétique soignée, et un ton toujours aussi loufoque, Old Spice prouve une fois encore qu’en matière de publicité, l’audace paye toujours.