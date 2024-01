Une marque de bières parodie la pub Calvin Klein avec Jeremy Allen White 

6 pack partout.

Jeremy Allen White, la nouvelle égérie Calvin Klein et le visage/corps du moment, a retourné tout Internet grâce à sa vidéo sur les toits de New York. La marque de sous-vêtements a suscité énormément de réactions sur les médias sociaux, générant plus de 4,5 millions de vues sur YouTube et devenant même une tendance sur TikTok.

Et comme entre un six pack de bières ou d’abdos, il n’y a pas tant de différence, le brasseur allemand BRLO a décidé de surfer sur la tendance en reprenant ironiquement la fameuse pub Calvin Klein – à sa manière…

Même musique, mêmes plans, mêmes scènes, mais à la place de Jeremy Allen White, nous avons le droit à un homme roux au corps légèrement différent qui finit par boire une bière sans alcool, tout nu sur le canapé.

Sur LinkedIn, un certain AD a même mis côte à côte les deux spots, montrant que l’hommage suit plan par plan l’original.