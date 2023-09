Brandflow fusionne avec Campagnes&Cie et rend hommage aux plus grands slogans publicitaires

Une étoile montante.

Brandflow, l’agence de marketing et de communication basée à Toulouse, annonce son acquisition stratégique de Campagnes&Cie, une agence de conseil en communication renommée dirigée par Brigitte Bleuler depuis 1997. Cette alliance insuffle un souffle de créativité à Brandflow, enrichissant son équipe de 30 talents, dont l’expertise de Pierre-Yves Demarcq, un professionnel issu de grandes agences parisiennes. Pour célébrer cette acquisition, Brandflow lance une campagne nationale rendant hommage aux slogans publicitaires emblématiques actuels ou passés, tout en affirmant sa volonté de créer une nouvelle histoire publicitaire. Avec cette initiative, Brandflow aspire à devenir une force créative incontournable dans le domaine du marketing et de la communication en Occitanie et au-delà.

Cette acquisition stratégique et la campagne qui l’accompagne marquent un tournant décisif dans la trajectoire de Brandflow, affirmant son désir d’être considérée à la hauteur des « grandes agences ».

“On ne pouvait pas imaginer une autre façon d’annoncer cette acquisition majeure autrement qu’en réunissant et fédérant tous les talents de l’agence. Ce concept créatif iconique s’adresse à tous, annonceurs, professionnels du marketing et de la communication, ainsi qu’aux cabinets en choix d’agence”. poursuit Julianne Sanson Ribaut, directrice de l’agence, “Ce que l’on veut, c’est attirer leur attention et être consulté sur leurs projets et appels d’offres encore trop réservés aux “grandes agences”, alors que brandflow a tout d’une grande !”

Et comme nous aimons jouer chez la Réclame, saurez-vous reconnaître l’inspiration derrière chacun des slogans ci-dessous ?