Slack réinvente la productivité avec un mini-musical 

Pas besoin d’une production d’enfer pour être productif !

Retour des vacances, signifie aussi retour à la routine et aux réunions hebdomadaires. Dans ce cas-là, impossible d’échapper aux heures de préparation, aux petits fours et aux problèmes techniques… enfin, ça, c’était avant. Si on en croit Brand New School, les réunions peuvent représenter un casse-tête bien moins important… si elles sont accompagnées du bon outil. C’est là que l’application Slack entre en scène.

Cette campagne met en avant les avantages de Slack en matière de préparation de réunions, et les avantages commerciaux qui peuvent découler de réunions réussies. Cette production, ancrée dans l’air du temps des comédies musicales modernes, met en scène une équipe de bureau confrontée à l’avancement imprévu d’une réunion importante. Quid des lumières, petits fours, assistants à activer ? Le film, définitivement ludique, se concentre sur la présentation des fonctionnalités de Slack, telles que les huddles, canvas et summarize.

L’apogée du film se déroule sur le toit, offrant une conclusion digne d’Hollywood au mini-musical. À travers cette approche, « The Big Meeting » de Slack démontre comment les outils technologiques peuvent transformer la dynamique de travail en alliant productivité et légèreté. De quoi vivre un retour au travail plus détendu après les fêtes…