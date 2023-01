Brainsonic remporte le Top 5 Scan Book de décembre avec ThinkPad

Et ça, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau.

Une année s’achève, une autre commence sous le fanion victorieux de l’agence Brainsonic qui remporte le Top 5 du mois de décembre pour sa campagne anniversaire des 30 ans de ThinkPad. L’agence parisienne, rachetée l’année dernière par le groupe Décuple, remporte le dernier concours de l’année 2022 avec un cumul de 2190 pts. Jeu, set et match !

Quelqu’un veut une part ? La marque Lenovo a soufflé les 30 bougies de sa mythique gamme d’ordinateur portable avec la participation du jeune pâtissier Daniel Martins aka @epicsweetcakes et sa réalisation en trompe l’œil de l’immortel ThinkPad sorti en 1992, unique modèle d’ordinateur certifié pour une utilisation dans la Station Spatiale Internationale. Avec son processeur triple couches au cœur fondant et son disque de stockage allégé en sucre, cette campagne gourmande se décline en un teasing et une activation pour présenter sur les réseaux ce fameux “ThinkPad 30th Anniversary” comme une véritable édition limitée.

Autour de cette pâtisserie photoréaliste est également sorti un film de présentation sur le ton de l’humour ainsi qu’un jeu-concours pour tenter de remporter un “ThinkPad X1 Carbon”, le vrai cette fois, en Gen et en Core.