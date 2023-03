3e épisode de 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 c’est un nouveau format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce troisième épisode, nous invitons Guillaume Mikowski, le président et co-fondateur de Brainsonic. L’agence qui a rejoint le groupe Dékuple en 2022 s’apprête à fêter ses 20 ans. Quel est le secret pour développer une structure aussi pérenne malgré les bouleversements perpétuels engendrés par le digital ? Comment rester zen en toute circonstance ? Qui est Jean-Louis ? Autant de questions fondamentales auxquelles, celui qui se définit comme « Happy CEO » répond dans cette nouvelle interview 12-20.