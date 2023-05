BNP Paribas et le tennis fêtent un demi-siècle d’amour fou

L’idylle n’a pas l’air d’être sur le point de se terminer pour le couple historique.

50 ans. Voilà depuis combien de temps BNP soutient le tennis. Tout commence en 1973, quand l’agence BNP d’Auteuil décide de soutenir le projet du président de la Fédération Française de tennis, Philippe Chatrier, pour moderniser le Stade Roland-Garros. Dans les années 1980, BNP étend son soutien au tennis au général et multiplie les collaborations à travers la France. En 1993, le groupe affirme sa volonté de rendre le tennis toujours plus accessible en commençant son accompagnement du tennis-fauteuil. Dans les années 2000, la marque BNP Paribas révèle son nouveau logo au tournoi de Roland-Garros et continue à multiplier les partenariats en rapport avec le tennis.



Aujourd’hui, BNP Paribas est partenaire de 14 tournois à dimension internationale. En 2011, le groupe affirme sa volonté de rendre le tennis plus accessible en créant We Are Tennis, permettant de rendre ce sport plus accessible pour ceux qui en sont fans. En 2015, l’initiative solidaire les Aces du Cœur voit le jour et permet de récolter 900 000 € au profit des jeunes générations. En 2018, le programme « BNP Paribas Jeunes Talents » commence à accompagner les futurs leaders européens de ce sport dans un double défi sportif et éducatif, avec le soutien de grands noms tels que Jo-Wilfried Tsonga, Justine Henin ou John McEnroe. Début 2022, le programme #FAAPointsForChange prend naissance avec Félix Auger-Aliassime, n°10 mondial, pour soutenir l’éducation et la protection de la jeunesse au Togo.

Un film abondant d’images d’archives sera diffusé pour fêter ces 50 ans, en TV et en digital, au long de la quinzaine de Roland-Garros. Celui-ci accentue le caractère collectif du Tennis, qui se joue seul en un contre un (et parfois en double) mais jamais seul, la communauté réunie autour de ce sport étant très forte et l’adversité nécessaire.

« Nous sommes très fiers aujourd’hui de célébrer les 50 ans de notre engagement dans le tennis et de le faire à Roland-Garros, un stade dont l’histoire est liée à celle de BNP Paribas. Avec les marraines et parrains d’exception de nos programmes d’engagement, nous partageons la conviction que le tennis est plus beau quand il est engagé, collectif et tourné vers la jeunesse. C’est le sens de nos actions depuis 50 ans et que nous poursuivrons avec la même force dans les années à venir ». Voilà les mots de Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, au sujet de cet anniversaire historique pour les deux partenaires.