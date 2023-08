L’ONG Breast Cancer Now hacke intelligemment le mondial de foot féminin

Ça, c’est du pouvoir féminin.

En 2023, la France a recensé plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. Ce type de cancer occupe une place prépondérante chez les femmes, représentant 14 % des décès liés au cancer en 2018 et environ 8 % de tous les décès dus au cancer. Si la détection précoce du cancer du sein passe principalement par l’auto-examen régulier des seins afin de repérer toute masse, douleur, changement cutané ou sécrétion anormale au niveau du mamelon, il est primordial de consulter un professionnel de la santé et de réaliser des mammographies régulières. La campagne tactique de l’organisation caritative londonienne Breast Cancer Now, créée par l’agence créative BMB, a profité de la finale de la Coupe du monde féminine pour mettre au centre du terrain un conseil qui pourrait bien sauver des vies.

“Si tout le monde vérifie régulièrement un changement dans la couleur, la texture ou la sensation de ses seins et apprend à connaître sa normalité, nous pourrions également aider à vaincre le cancer du sein.” Tel est le message de l’association diffusé lors de la compétition de football féminin, sous forme de prints sur les réseaux sociaux et dans la presse, dans le but de rappeler au plus grand nombre l’importance de pratiquer l’auto-examen afin de détecter toute anomalie. Le parfait newsjacking, nous direz-vous. Pour rappel, le newsjacking (ou piratage d’actualité pour les intimes), c’est une tactique marketing visant à exploiter rapidement l’actualité, événements ou tendances en cours pour promouvoir produits, services, marques ou idées. Le visuel de la campagne représente le centre d’un terrain de football tâché qui, vous l’aurez compris, représente un sein avec une masse potentiellement cancéreuse. Simple, percutant et efficace comme une victoire des “Barbies rouges”.

Une chose est sûre, avec son record d’audience, le mondial féminin était la surface de réparation parfaite pour viser juste. Et, pour une fois, tous les pays sont gagnants.