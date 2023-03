Club Med change de st’île pour 2023

Une nouvelle aventure tridente.

Entreprise française pionnière et spécialiste des séjours en villages vacances all inclusive, le Club Med s’est offert plus qu’une petite virée chez l’esthéticienne : une toute nouvelle identité de marque. Un rebranding soutenu par le studio Bleu Paris pour raviver sa personnalité plus haut de gamme aussi bien dans ses outils de communication que dans les resorts.

Après quelques années difficiles liées aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et une année 2022 enclin à une forte reprise économique – on parle ici d’une croissance de 300% par rapport à 2021 – la marque au trident mue pour se délester en douceur de sa peau morte. Afin de moderniser et de redynamiser son approche client, tout en regardant l’avenir dans les yeux – la fameuse fin de l’abondance – la marque a décidé de revenir à ses essentiels : “simplicité, épicurisme, nature, luxe et liberté”. Un virage vers une image et un contenu plus “premium” qui ne date pas d’hier mais de 2004, soit il y a près de 20 ans. En parallèle, le Club Med a également investi 9 millions d’euros pour moderniser son bateau de croisière de luxe “Club Med 2” et son somptueux « Club Med Columbus » a rouvert ses portes dans les eaux cristallines des Bahamas. Le géant hôtelier mène également une vaste campagne de recrutement pour la saison estivale avec pour seul impératif : « adopter une attitude à la fois haut de gamme et décontractée ». Le ton est donné.

Cette nouvelle refonte graphique arrive donc au bon moment, il semblerait que l’entreprise ait de nouveau le vent en poupe. Si le déploiement progressif d’un nouveau site internet plus fluide est prévu pour novembre 2023, le site actuel s’est déjà paré de cette nouvelle identité. En attendant, l’objectif est fixé : familiariser l’utilisateur avec les changements graphiques et iconographiques dont le déploiement devrait commencer dès la fin d’année 2023. Il faut dire que l’entreprise fête cette année ses 73 ans d’existence, depuis le temps, qui aurait imaginé que le papi des vacances tout compris aurait décidé de changer de garde de robe.