Une bière fraîche sans frigo, c’est possible avec Bud et BETC

Oui, même s’il fait 40 degrés.

C’est indéniable, le dérèglement climatique est en route. Bien qu’il soit encore possible de le ralentir en prenant des mesures majeures immédiates, nous ne pouvons plus l’empêcher totalement. Certains pays, principalement du Sud, risquent de devenir suffisamment chauds pour rendre la vie en leur sein totalement invivable. Pour permettre à ces pays d’avoir accès maintenant et à l’avenir à des boissons fraîches, Budweiser, BETC Paris et frog, un laboratoire d’innovation, ont collaboré pour créer le Bud Ground Cooler.

Ce réfrigérateur durable ne demande aucune électricité, tout en étant capable de maintenir jusqu’à 300 boissons (pourquoi pas des Bud ?) à moins de six degrés. Pas de magie là-dedans : il s’agit seulement de l’alliance entre technologie, l’Histoire et la géologie. À vous de découvrir dans ce spot ce qui allie ces trois disciplines qui pourraient paraître très éloignées, à tort.

En plus d’être une technologie révolutionnaire et pourtant ancienne, le Bud Ground Cooler peut également servir de point de refuge et de rencontre. Il est capable de créer des discussions et des rassemblements, qui servent efficacement le message de la marque qui annonce vouloir venir en aide aux communautés et aux commerçants. En plus du Maroc, pays dans lequel Budweiser est actuellement en train d’installer ces réfrigérateurs, la Turquie devrait bientôt pouvoir profiter de ce service. La marque a pour ambition de continuer à fournir ces réfrigérateurs aux pays dans lesquels ils seraient utiles.

Avec un aussi beau case study de 2 minutes, alliant grande marque et grande cause, on espère retrouver ce réfrigérateur géothermique installé sur l’une des plages de la Croisette.