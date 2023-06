Le F.I.B de Bouygues Telecom braque son arme sur vos problèmes de connexion

“Au nom de la loi, je vous connecte !”

Bouygues Telecom a récemment lancé une campagne créative d’un nouveau genre axée sur une saga policière digne des enquêtes de l’inspecteur Morse. À travers la mise en scène d’une équipe d’intervention nommée F.I.B pour Force d’Intervention Bouygues Telecom, l’opérateur cherche à démontrer son expertise en résolvant de manière ludique les problèmes de connectivité.

La campagne “Qu’est-ce qu’on a” débute avec 2 volets principaux mettant en avant les offres de Bbox Fibre WiFi 6E, pour le et les Solutions Sécurité Smartphone. Ces spots, réalisés par Vincent Lobelle et produits par Iconoclast, présentent la richesse de l’offre fixe de l’opérateur avec un film TV décliné en plusieurs formats : 45, 30 et 15 secondes, accompagnés de 3 versions ciblées de 15 secondes. De plus, une variété d’assets digitaux reprenant les codes de l’enquête sont également disponibles. Bouygues Telecom souhaite ainsi mettre en avant son positionnement d’opérateur fixe et mobile de confiance, en mettant l’accent sur la qualité de ses réseaux 4G et 5G ainsi que sur ses solutions pour résoudre les problèmes de connexion rencontrés par les utilisateurs français. Cette nouvelle saga publicitaire s’étendra tout au long de l’année pour présenter l’ensemble des offres de l’opérateur.

Parallèlement à sa campagne, Bouygues Telecom et son agence, BETC, ont adopté des mesures visant à réduire l’impact environnemental de la production de leurs films en optant pour un tournage en France avec un transport en train. De plus, en regroupant les productions des différentes campagnes TV et digitales, ils ont pu minimiser l’impact écologique de ces projets. Cette approche s’inscrit dans une démarche d’éco-production , en collaboration avec l’acteur spécialisé “A Better Prod”, qui accompagne les entreprises dans leur transition environnementale et sociétale.

En utilisant le genre populaire de l’enquête policière, la marque espère, en réalité, captiver et divertir les téléspectateurs tout en soulignant l’importance de la connectivité dans notre vie quotidienne. Exemplaire, mon cher Watson.

