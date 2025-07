Heetch et BETC redonnent vie à 300 terrains de basket publics d’Île de France

Des filets manquants réinstallés.

Dans plusieurs quartiers d’Île-de-France, 300 terrains de basket publics ont récemment retrouvé un filet, grâce à l’initiative Playground Reborn lancée par l’application de VTC Heetch. Cette opération, réalisée en collaboration avec l’agence BETC et visible à travers un film diffusé en ligne, vise à redonner vie à ces espaces souvent désertés. Sans filet, le tir perd de sa résonance, le jeu s’essouffle, les terrains se vident peu à peu, et avec eux, une part de l’énergie urbaine s’éteint.

Les études le confirment : un terrain équipé d’un filet attire deux fois plus de joueuses et joueurs. Pour Heetch, ancrée dans la mobilité quotidienne des quartiers concernés, cette action est avant tout un geste concret. « On traverse ces quartiers chaque jour. Agir sur ces terrains, c’est être utile là où ça compte, là où on est. C’est du concret, comme notre service », explique Renaud Berthe, CMO de la marque.

La campagne de BETC met en lumière l’importance sociale et symbolique de ces playgrounds, « non pas comme un sport spectaculaire, mais comme une musique urbaine », résument Mathieu Laugier et Olivier Aumard, respectivement Directeur Général et Executive Creative Director de l’agence. Le film montre le retour du bruit du ballon, des pas sur le bitume et des voix, signe que ces terrains reprennent vie et retrouvent leur rôle dans la vie du quartier.

Cette opération a également impliqué des figures reconnues du street basket et des jeunes talents du Paris Basketball, afin d’installer chaque filet en lien direct avec les habitués des terrains. Playground Reborn s’inscrit ainsi dans la continuité du programme « Proud sponsor de la banlieue », lancé par Heetch en 2023 pour valoriser la vie urbaine. Une manière simple, mais efficace, de faire résonner à nouveau le jeu dans la ville.

