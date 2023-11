WhatsApp du Père Noël par Bouygues Télécom : la tradition est de retour avec une nouvelle IA

Rendez-vous au 06 25 12 25 12.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le compte WhatsApp du Père Noël fait son grand retour à partir de ce lundi 27 novembre 2023. Ce rendez-vous devenu incontournable permet aux petits et aux grands de recevoir des vidéos personnalisées du célèbre personnage au manteau rouge. Pour obtenir leur vidéo personnalisée, il suffit aux utilisateurs d’envoyer un message depuis l’application WhatsApp. Quelques instants plus tard, le Père Noël leur répond par une vidéo dans laquelle il prononce le texte transmis. Cette magie peut ensuite être partagée avec les enfants, la famille ou les amis. Cette année, une nouveauté s’ajoute à cette expérience en permettant de choisir parmi de nouveaux décors, offrant ainsi une expérience encore plus immersive.

Le compte WhatsApp du Père Noël, qui a connu un immense succès en 2022 avec près de 800 000 utilisateurs uniques générant plus de 3,6 millions de vidéos, propose une nouvelle fonctionnalité inédite en partenariat avec Bouygues Telecom et son agence BETC. En plus des vidéos synthétisant vocalement le message adressé, le Père Noël offre désormais la possibilité de lire un conte de Noël personnalisé. Après la création de la vidéo sur WhatsApp, il propose de narrer une histoire courte basée sur un prénom et deux mots au choix. Cette nouveauté promet d’émerveiller les plus jeunes en les plaçant au cœur d’une aventure féérique.

Derrière ces dispositifs enchanteurs se trouve une pointe de technologie orchestrée par l’agence digitale BETC Fullsix. Des algorithmes innovants, l’intelligence artificielle, et même la connexion à l’API de ChatGPT sont utilisés pour créer cette expérience unique. Ces dernières avancées technologiques sont mises au service de la convivialité et de la magie des fêtes de fin d’année, faisant de cette tradition du Père Noël sur WhatsApp une véritable célébration de la technologie au service du vivre ensemble, pour la quatrième année consécutive.