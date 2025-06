Decathlon offre tellement plus que des prix

L'accessibilité qui vous donne un second souffle.

Le 13 juin, Decathlon et BETC lancent une nouvelle campagne de marque en France, déployée en TV et VOL, avant un volet affichage prévu à partir du 18 juin. Avec cette prise de parole intitulée « Des prix qui offrent tellement plus », le distributeur d’articles de sport met en scène la puissance émotionnelle du sport à travers trois films (natation, football, fitness) réalisés autour d’histoires de vie simples, sincères et universelles. Le tout orchestré avec le soutien de Havas Media.

Si Decathlon s’illustre depuis des décennies par son positionnement prix, cette campagne vient nuancer cette promesse économique d’une dimension plus humaine. En montrant comment une paire de chaussures ou un simple vélo peuvent transformer une existence, la marque affirme son ambition de rendre le sport réellement accessible à tous, sans sacrifier l’émotion. L’accessibilité devient ici une porte d’entrée vers la construction de soi, l’inclusion ou encore l’autonomie.

« À travers le sport, nous sommes persuadés que Decathlon a un vrai rôle à jouer dans la construction de chacun. Ce rôle nous engage à ce que le prix ne soit pas une barrière », explique Nicolas Mignot, directeur de la communication externe chez Decathlon France. Une intention partagée par BETC, à travers la voix de son directeur général Mehdi Benali : « Ces prix abordables sont à la source de grandes valeurs et de grands moments déterminants dans nos vies. »

Avec ce territoire d’expression, Decathlon s’inscrit dans une communication de marque plus sensible, mais toujours cohérente avec sa mission initiale : rendre le sport accessible, sans jamais oublier ce qu’il procure.

