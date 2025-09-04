La montre anti-smartphone de Bouygues Telecom pour la rentrée

Par Élodie C. le 04/09/2025 - Agence : BETC

Temps de lecture : 2 min

Pour rester connectés… aux parents !

Rentrée scolaire, nouvelles règles, nouvelles habitudes. Alors que la ministre de l’Éducation Élisabeth Borne a renforcé l’interdiction du portable à l’école, une question s’invite dans toutes les cours de récré : comment rester connecté à ses enfants sans les plonger trop tôt dans l’univers du smartphone ?

Si vous ressemblez à ce père inquiet, rassurez-vous, c’est tout le sens de la nouvelle campagne de Bouygues Telecom autour de la Kids Watch, une montre connectée pensée pour les plus jeunes et rassurante pour les parents. Pas de réseaux sociaux, pas d’Internet, uniquement l’essentiel : appels, messages et géolocalisation. Le dispositif digital, signé BETC, joue sur un message simple, mais percutant : “Vous avez l’âge d’avoir un smartphone. Pas eux.

À l’heure où chaque parent redoute la question fatidique, « Papa, maman, quand est-ce que j’ai un téléphone ? », Bouygues Telecom propose une réponse pragmatique : patienter. Ou plutôt, donner du temps aux enfants, sans céder trop vite au smartphone. Une invention qui, ironiquement, risque de séduire davantage les parents que leurs progénitures.

Aux États-Unis, dans cette même volonté d’éloigner les enfants des écrans et réseaux sociaux, une société américaine a (re)lancé le téléphone fixe vintage, mais modernisé, le “Tin Can”. Vous savez, celui que certains ados avaient dans leur chambre, en forme de bouche rouge, transparent et tout en néon ? Comme son nom l’indique, celui-ci prend la forme d’une boite de conserve aux couleurs pastels et tendances (évidemment).

Conçu pour écarter les enfants des applications addictives et des contenus potentiellement nocifs, cet appareil se limite également aux fonctions essentielles – appels et SMS – et exclut volontairement Internet et les réseaux sociaux. Ce choix de simplicité séduit de plus en plus de familles soucieuses de préserver l’équilibre numérique de leurs enfants.

Des parents qui seraient aussi avisés de montrer l’exemple en décrochant de leur smartphone devant leurs chères petites têtes blondes… Ne faut-il pas montrer l’exemple ?

Crédits

  • Annonceur : Bouygues Telecom
  • Agence : BETC
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : France

