Gaston Lagaffe est de retour avec une campagne de pub « ratée »

Faites gaffe !

Gaston Lagaffe n’avait pas connu de nouvel album de bande dessinée depuis la fin des années 90 et le décès de son auteur, le belge André Franquin. L’heure est enfin venue de son retour tant attendu dans les librairies, grâce au travail du dessinateur québécois Delaf. Pour annoncer au plus grand nombre cet événement, une campagne de lancement ambitieuse a été orchestrée par l’agence BELLE. Cette prise de parole, lancée aujourd’hui en France et en Belgique, promet de renouveler l’image de ce personnage emblématique, surnommé le « roi de la gaffe ». Doté d’un charisme et d’une maladresse légendaires, Gaston est perçu comme un « anti-héros » qui bénéficie d’une affection considérable du public.

Les Éditions Dupuis, souhaitant célébrer le retour de Gaston Lagaffe, ont opté pour une stratégie marketing originale. Elles ont confié cette mission à l’agence BELLE, retenue après une compétition relevée entre plusieurs agences. Cette collaboration a donné naissance à une campagne publicitaire qui reflète fidèlement l’esprit et les mésaventures de ce personnage culte. L’idée créative derrière cette campagne ? Laisser Gaston lui-même assurer la promotion de son album. Pierre Duquesnoy, directeur de la création chez BELLE, résume avec humour : « On a tout simplement donné les clefs à Gaston pour qu’il fasse la promotion de son album lui-même… bon bah du coup désolé pour le résultat ! »

Le plan média

Déployée dès le 21 novembre 2023, la campagne se distingue par son envergure binationale, touchant à la fois la France et la Belgique. Elle s’étend sur plusieurs canaux : affichages dans les métros et les gares, publicités culs de bus, habillages de tramways, ainsi que des investissements dans la publicité digitale, presse, radio, réseaux sociaux et PLV. Cette stratégie vise à capter l’attention d’une audience variée et étendue, renforçant ainsi l’image de Gaston Lagaffe, notamment auprès des plus jeunes.