Paralympiques : un kit pour LEGO représentant des personnes handicapées

En attendant la version officielle ?

Tokyo 2020 marque la première diffusion canadienne des Jeux paralympiques à une heure de grande écoute. Pour l’occasion, le Comité paralympique canadien (CPC) a dévoilé « des jouets » d’un nouveau genre. Afin de porter l’évènement aux couleurs de l’inclusivité, le CPC a lancé « le Para Expansion Pack ».

Un pack « hackant » les LEGO comprenant 11 pièces de minifigures personnalisées représentant des personnes handicapées, et neuf pièces personnalisées représentant le sport paralympique, avec notamment un bras court, des jambes prothétiques, des lames de course, un fauteuil roulant de basket-ball et plus encore. En outre, chaque pièce est prévue pour compléter de manière transparente les ensembles existants, et des fichiers de modèles 3D ont également été mis à disposition sur le site pour que les gens puissent imprimer eux-mêmes les pièces en 3D.

« Pour nous, l’inclusion a toujours été fondamentale », a déclaré Martin Richard, directeur exécutif de la communication et de la marque du CPC. « L’Expansion Pack permet de mieux faire connaître cette inclusion et de célébrer les athlètes paralympiques. »

Le « Para Expansion Pack », développé par l’agence partenaire du CPC, BBDO Canada a été déployé comme une extension de la nouvelle campagne publicitaire de l’organisation « We’re Here ». Cette dernière établie en vedette des athlètes paralympiques tels que la star du basket-ball en fauteuil roulant Patrick Anderson, la nageuse para Katarina Roxon, et le capitaine de l’équipe de hockey sur glace para Tyler McGregor.

« Il s’agit de donner à ces sportifs leur dû, non seulement en tant qu’athlètes mais aussi en tant qu’icônes de la culture populaire », a déclaré Max Geraldo, directeur de la création de BBDO. « À sa petite échelle, le Para Expansion Pack les aide à prendre leur place en tant que stars ».

Une belle initiative de plus en faveur de l’inclusivité. Mais plus encore, cette opération démontre un réel changement de cap. Alors que représenter le handicap est encore – pour beaucoup de marques – un sujet relayé au second plan, certaines initiatives mettent en évidence l’importance de représenter l’Homme dans sa pluralité.