Voici l’épreuve la plus difficile des Jeux Paralympiques de Paris 2024 

Le quotidien.

Vous n’êtes pas sans savoir que les Jeux Olympiques de Paris, c’est fini pour 2024. En revanche, les Jeux Paralympiques, eux, n’ont pas encore commencé – et ils n’ont rien à envier aux jeux classiques en termes de prouesses. Pour cette occasion, Ottobock, une société internationale oeuvrant pour rendre les emplois dans l’industrie, la logistique et le secteur du commerce plus ergonomiques, en partenariat avec le Comité international paralympique, lance une campagne intitulée « La discipline non officielle ».

Cette campagne vise à mettre en lumière les défis quotidiens auxquels les personnes handicapées, 16 % de la population mondiale, sont confrontées, allant des ascenseurs en panne aux rampes inexistantes, en passant par des portes étroites et des préjugés sociaux. Ottobock souhaite ainsi sensibiliser le public à ces obstacles souvent ignorés et engager une conversation sur la nécessité d’améliorer l’accessibilité dans la vie quotidienne.

Des affiches et projections vidéo, conçues par l’agence Presence, ont été stratégiquement placées dans des lieux inaccessibles de Paris, comme les escaliers et les stations de métro. Avec des slogans percutants tels que « L’inaccessibilité n’atteindra pas la ligne d’arrivée », la campagne incite le public à en savoir plus sur les défis quotidiens des personnes handicapées via des QR codes intégrés. Sur les réseaux sociaux, des athlètes paralympiques de renom, utilisant le hashtag #UnofficialDiscipline, partagent leurs propres expériences d’obstacles quotidiens, invitant les internautes du monde entier à en faire de même.

La campagne, qui a démarré à Paris, s’étendra bientôt à d’autres villes d’Europe et des États-Unis. Selon Martin Böhm, directeur de l’expérience chez Ottobock, « La discipline non officielle » ne se limite pas à un geste symbolique, mais constitue un appel au changement pour créer un environnement plus inclusif. « La seule façon de gagner est que tout le monde puisse franchir la ligne d’arrivée », souligne Böhm, appelant à une prise de conscience collective pour éliminer ces barrières visibles et invisibles.

Alessandro Ossola, Désirée Vila Bargiela, Davide Morana, Samantha Kinghorn, Ezra Fretch ou encore Leon Schäfer, ci-dessous dans l’ordre, sont quelques un des athlètes participant aux Jeux Paralympiques mais aussi à cette campagne, désirant partager les obstacles auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Crédits Annonceur

Annonceur Ottobock Head of Global Brand Communication Hannah Grempe VP Global Marketing Martin Wider Directeur de l’expérience Martin Böhm

Crédits Agence