La somptueuse bande-annonce de la BBC pour Paris 2024

Une vision de Paris qui séduit.

Nous voilà enfin en juillet, et la flamme olympique n’a jamais été aussi proches de Paris qu’en ce moment même. Pour s’assurer que personne ne l’oublie, la BBC a dévoilé une nouvelle vidéo promotionnelle.

Le problème ? D’un côté, cela ne montre franchement pas la réalité de la ville de Paris, mais bel et bien cette version romancée qu’on aime montrer aux touristes – avant qu’ils ne viennent eux-mêmes et se rendent compte de la réalité de cette ville, causant des dépressions chez certains d’entre eux tellement la déception est forte. De l’autre, c’est une chaîne anglaise qui a réalisé la plus belle vidéo de promotion des Jeux Olympiques… de Paris.

De quoi mettre un peu de baume sur vos blessures : Nexus Studio, à l’origine de cette vidéo, n’est pas un studio français… mais le créatif qui lui a donné vie, si. François-Xavier Goby, FX Goby de son nom de créatif, opère à Londres, mais est bel et bien français, ce qui devra suffire à nous satisfaire pour l’instant.