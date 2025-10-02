Un effet Bad Bunny sur les marques ?

Plus fort que l’effet Taylor Swift ?

Bad Bunny n’est plus seulement un artiste. L’artiste portoricain est devenu un phénomène culturel et commercial, capable de transformer chaque collaboration en un levier à la viralité incontrolée. Les marques qui s’associent à lui ne cherchent pas seulement un visage connu : elles veulent exploiter son influence pour générer un impact immédiat, créer du désir autour de leurs produits et renforcer leur marque auprès d’un plus large public. Apple Music et la NFL l’ont bien compris en l’invitation pour le show de mi-temps du Super Bowl 2026.

Son partenariat avec Calvin Klein pour la campagne Icon Cotton Stretch en 2025 illustre bien cette dynamique. L’objectif n’était pas de placer un produit mais plutôt d’associer la marque à une personnalité identifiable et cohérente. L’impact de la collaboration ne repose pas sur un storytelling ou une mise en scène narrative, mais sur la force visuelle et immédiate de l’image de Bad Bunny lui-même. En quelques secondes, un produit classique devient un objet de désir, et la marque bénéficie de la visibilité mondiale et de l’attention générée par sa simple présence.

Sa collection Crocs en 2020 est un exemple parlant : une paire équipée de breloques fluorescentes, vendue en quelques minutes et revendue à prix d’or. En moins d’un quart d’heure, la collaboration confirmait ce que de nombreuses marques savaient déjà : lorsqu’il prête son nom à un produit, la demande explose. Pour Crocs, ce partenariat a été à la fois un succès immédiat de ventes et un outil de repositionnement culturel, transformant une marque perçue comme utilitaire en phénomène mode et lifestyle.

Sa relation avec Adidas adopte un modèle différent : un partenariat à long terme avec plusieurs modèles de sneakers. Ici, la stratégie repose sur la répétition et la création d’événements autour de chaque lancement.

Avec Jacquemus, l’approche est plus culturelle et artistique. La campagne “Les Sculptures” mettait en avant une nouvelle collection, portée par Bad Bunny. La campagne utilisait l’univers et la personnalité de l’artiste pour créer un format original, où mode et créativité se rencontrent. La mise en avant de Bad Bunny apporte une dimension inattendue à la collection, donnant à la campagne un caractère visuel fort et un intérêt médiatique direct.

Même des campagnes plus inattendues, comme celle avec Ritz Crackers, montrent une capacité stratégique différente. En utilisant Bad Bunny pour promouvoir un produit que l’on pourrait qualifier de banal, la marque capitalise sur sa notoriété pour élargir son audience et apporter un souffle nouveau à un produit vieillissant. Une campagne qui montre que son impact marketing ne se limite pas aux produits “tendance” et peut s’étendre à des audiences plus larges et variées.

Enfin, sa présence au halftime du Super Bowl reflète sa cote élevée du moment. Cet événement, suivi par des centaines de millions de spectateurs, est généralement réservé aux artistes les plus influents à l’échelle internationale. Une présence qui confirme que Bad Bunny occupe une position centrale dans la culture populaire actuelle.

Bad Bunny se distingue par l’attention qu’il porte à la manière dont son image est utilisée. Comme il l’expliquait à Forbes en 2023 : « Ce n’est pas une question d’argent tout le temps. Il s’agit de savoir à quel point j’aime la marque et à quel point ils vont respecter ma créativité ». Dans ses collaborations, il choisit de s’impliquer lorsque son univers artistique et sa vision peuvent être intégrés au projet, plutôt que de se limiter à un simple placement de célébrité. Bref, du celebrity marketing bien exécuté. Loin d’une pub “Suntory Time”.