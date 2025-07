Back Market étend sa campagne “Flambant vieux” à la presse

Back Market poursuit sa série “Flambant vieux” avec une troisième vague, cette fois sur papier. Après l’affichage, la campagne s’installe dans la presse française depuis début juillet, avec des insertions dans Society, Psychologies Magazine, Les Inrocks, Public, So Foot, Télérama, Le Nouvel Obs ou encore Courrier International.

Une façon de faire résonner un message commun : “Préférez le reconditionné”, au sein d’univers très différents, sans jamais perdre de vue son ton singulier,en adaptant avec créativité les visuels aux thématiques et titres spécifiques de chaque publication. Dans Society, un jeu de mots autour des “anciens tueurs en Siri” renvoie au dossier sur les tueurs en série, dans Philosophie Magazine, la promesse “ce qui va chauffer, c’est votre cerveau” s’accorde parfaitement à la réflexion mise en avant en une ou encore dans So Foot, la référence à LA Galaxy fait le lien entre le modèle de téléphone et le nom de l’ancienne équipe de Beckham.

Une approche qui crée un écho subtil avec le contenu éditorial, sans jamais perdre de vue le ton de la campagne. Comme le rappelle la signature : « Nouvelle saison, même mission : faire briller le reconditionné là où on ne l’attend pas. »

Cette déclinaison presse conserve l’ADN de la campagne : une direction artistique rétro, un message clair et une certaine distance vis-à-vis des codes publicitaires traditionnels. Un choix cohérent avec la promesse de la marque : remettre à neuf ce qui a déjà servi, sans chercher à paraître flambant neuf.

Alors que les campagnes estivales optent souvent pour la légèreté, Back Market confirme son positionnement éditorial rigoureux, en imprimant sa conviction jusque dans les magazines que l’on lit les pieds dans le sable.