Back Market déclare la guerre à Microsoft avec sa nouvelle catégorie “Obsolète”

Par Myléna T. le 16/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Mettons fin à la fast tech.

Alors que Microsoft s’apprête à mettre fin au support de Windows 10, Back Market saisit l’occasion pour frapper un grand coup… médiatique. Le géant du reconditionné transforme une actualité en campagne de communication engagée, en lançant d’ici à la fin de l’année une nouvelle catégorie baptisée “Obsolète”. Avec cette opération, l’annonceur réaffirme son positionnement et fait de la lutte contre l’obsolescence programmée un véritable message de marque.

Basée sur une étude OpinionWay pour Back Market, menée en septembre 2025, la campagne s’appuie sur des chiffres parlants : 60 % des Français ont déjà été contraints d’abandonner un appareil encore fonctionnel, et 2 sur 3 ont fait face à l’obsolescence logicielle ou matérielle. Dans ce contexte, la fin du support Windows 10 (qui pourrait reléguer jusqu’à 400 millions de PC au placard) sert de levier puissant pour incarner un combat plus large : celui du droit à faire durer ses appareils. Back Market transforme donc un fait divers technologique en sujet de société, tout en renforçant sa posture de marque responsable.

Le discours s’inscrit dans une communication résolument pédagogique et militante. Charlotte Souleau, directrice générale de Back Market France, résume cette approche : « L’exemple de Windows 10 est le révélateur d’un système à bout de souffle : les Français ne veulent plus être captifs d’un modèle qui les oblige à jeter ce qui fonctionne encore. »

En utilisant un acteur mondial de la tech, Back Market parvient à s’approprier une conversation d’actualité, tout en valorisant ses propres solutions : réparation, reconditionné et durabilité. Une façon habile de lier engagement de marque et opportunité médiatique.

Crédits

  • Annonceur : Back Market
  • Pays : Global
  • Diffusion : Octobre 2025

