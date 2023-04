Orelsan, nouvelle égérie du parfum Gris Dior

Après les vêtements, place à la beauté - de quoi être Dior de la tête au pied.

Prenant place à la suite d’une première collaboration entre Dior et Orelsan à l’occasion de la tournée “Civilisation”, pendant laquelle la célèbre maison française a signé les tenues de scène de l’artiste, il est maintenant temps pour le rappeur d’explorer le monde du parfum avec Dior Beauté. Celui-ci met en avant la senteur “Gris Dior”, au travers de plusieurs posts relayés par les comptes instagram officiels de Dior et Orelsan.

D’autres célébrités, parmi lesquelles on retrouve l’actrice Jenna Ortega, la chanteuse Liu Yuxin , le mannequin Fai Khadra ou encore plusieurs membres de la série The Stranger Things comme Maya Hawke ou Joseph Quinn ont également travaillé avec la marque, chacun montrant un aspect différent de sa personnalité que lui permet d’affirmer Gris Dior. Si Jenna représente le risque, Liu Yuxin la créativité et Joseph Quinn la détente, alors Orelsan se retrouve avec la signification “be real”, signifiant “être vrai”. Quelle non-disruption !

Aurélien Cotentin (le nom à la ville d’Orelsan) se différencie d’ailleurs des autres artistes présents dans le collectif Gris Dior, qui ont pour beaucoup eu l’occasion de se présenter (voir Jenna et Maya) en plus de la vidéo mettant en avant le produit, (pour les quelques inuits qui ne les connaîtraient pas) à travers une vidéo face caméra sous format de courte interview. Notre rappeur français, quant à lui, a préféré utiliser le même format backstage qu’il avait déjà choisi lors de sa collaboration avec Dior pour sa tournée “Civilisation”, s’infiltrant dans les coulisses menant à la création de la campagne. Non seulement il se différencie des autres ambassadeurs, mais il reste également fidèle à son image d’artiste à la fois authentique, drôle, et parfois mélancolique, image qu’il entretient depuis des années et qui fait de lui un artiste à la marque forte.