Ebay se défend d’être has been

De la plus eBelle des manières.

EBay, le site d’enchères le plus populaire au monde, est un pionnier d’Internet. Tout le monde connaît. La nouvelle génération peut-être moins… Alors après avoir annoncé son “retour” en septembre dernier, le pure-player se dépoussière à nouveau dans une nouvelle campagne en partenariat avec l’agence Artefact 3000.

Et non, eBay n’est pas has been. Près de 2 semaines après son étude sur la consommation en période d’inflation, la plateforme phare du e-commerce remet les paquets à l’heure à travers deux spots réalisés par Emma Benestan et accompagnés de 2 annonces print photographiées par Charlotte Abramow. “A présent, nous voulons continuer à déconstruire les idées reçues sur eBay et à mettre en lumière l’immense variété de produits que l’on peut trouver sur notre plateforme et pour lesquels on ne pense pas forcément à nous” souligne Ségolène de Noray, directrice marketing & communication d’eBay en France. Et pour preuve que l’entreprise américaine est toujours dans le coup, les employés de la défunte Silicon Valley Bank se sont eux-mêmes tournés vers le site pour vendre leurs bibelots d’entreprises.

Que cela soit à travers le regard frustré d’un adolescent ou l’air moqueur d’une collègue de bureau sceptique, les deux films déballent, avec autodérision et humour, l’emballage absurde qui circule autour de la marque eBay, toujours présente depuis 1995. On peut dire tout ce qu’on veut, mais pour mettre en avant la diversité de son inventaire, cet “e-commerce original” reste d’une étonnante verdeur.