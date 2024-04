Artefact lance son festival du film IA avec mk2 

L’avenir du cinéma par IA commence maintenant.

Les 10 ans d’Artefact arrivent, et pour les célébrer, l’agence décide de créer un événement inédit. Le cabinet de conseil est un acteur français important en matière d’intelligence artificielle depuis de nombreuses années, et décide à l’occasion de cet anniversaire d’asseoir son soutien envers cette nébuleuse technologique qui gagne en popularité jour après jour. En collaboration avec mk2 (un groupe de production, de distribution et ventes internationales de films, et d’exploitation de salles de cinémas français), l’agence lance l’Artefact AI Film Festival. Celui-ci a pour objectif de valoriser les talents utilisant des outils d’intelligence artificielle dans la création cinématographique.

Annoncé depuis le 5 avril dernier, ce festival ouvrira ses admissions le 5 juin, lors d’une conférence de presse durant l’évènement Adopt AI. Les inscriptions se fermeront le 1er octobre, et les prix seront annoncés le 18 novembre après délibération des jurés, tous issus des domaines de l’IA ou du cinéma. Le jury sera présidé par Jean-Pierre Jeunet, cinéaste à l’origine des films emblématiques « Amélie Poulain » et « La Cité des enfants perdus« .

Pour répondre aux conditions d’entrée de ce festival, les courts-métrages ne devront pas dépasser les 314 secondes, soit 5 minutes et 14 secondes. Ceux-ci devront inclure un outil d’IA générative dans chaque étape de la création du film, soit en préproduction, production et postproduction. Le thème de cette première édition sera… Reality(ies). Dans la vie réelle, virtuelle, multiple, hybride, fluide, fantasmée ou obsolète, toutes les réalités sont valables et votre film peut être du genre de votre choix.

4 récompenses sont accessibles aux participants qui se rendront en finale, avec des prix allant de 1 000 à 10 000 euros. Un de ces titres sera attribué par les votes du grand public, tandis que les autres recevront les honneurs du jury. Un de ces prix inclut même une aide au développement et à la production du prochain film de l’équipe ou de la personne gagnante, de quoi permettre aux participants de bien lancer leur carrière de cinéastes. La remise des prix aura lieu au mk2 Bibliothèque à Paris en novembre 2024.

Pour plus d’informations, le site du festival est dès à présent disponible.

Rendez-vous dans 7 mois !