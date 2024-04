Le Slip Français fait appel à un robot français… qui fait grève

À la fin du siècle, cette campagne ne sera même plus une blague.

Si on vous dit révolution, vous nous dites ? 1789, mai 68 ou encore explosion des IA ? Si c’est le cas, vous auriez faux, faux et faux à nouveau. Oui, selon le Slip Français, la révolution, ce sont des slips produits en France et accessible au plus grand nombre. Comment ça, ce n’est pas ce que vous portez ? Bon, allez commander, on ne bouge pas.

Bon, on ne va pas vous forcer à acheter un nouveau slip. En revanche, même si vous n’adhérez pas au produit, cette dernière campagne réalisée par Artefact 3000 pour Le Slip Français en vaut le détour. Quand on dit que les robots vont nous remplacer, cela n’est pas une blague : en tout cas, la marque et son agence ont l’air d’avoir pris le sujet au sérieux.

Après coup, peut-être que le sérieux n’est pas le meilleur terme pour résumer cette campagne. Mais après tout, la vie en vaudrait moins la peine si elle n’était pas ponctuée d’humour, n’est-ce pas ? Et c’est une des choses qui nous sépare encore des robots et des IA.