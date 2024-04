Un robot Apple pourrait débarquer chez vous 

“Gentil robot disponible à l’adoption : propre, bien élevé, et très, très cher. ”

Les robots, ce sont depuis des décennies à la fois la source de grands rêves pour l’humanité et de nombreux films dystopiques. Alors que penseriez-vous si on vous proposait d’en avoir un chez vous, pour vous aider à réaliser vos tâches quotidiennes ou tout simplement pour transporter votre casse-croûte derrière vous ? A priori, ce projet qui a tout de l’utopie a bien des chances de se réaliser dans les années à venir… enfin, si vous ouvrez votre porte à un androïde (qui ne sera pas forcément un Android).

Évidemment, rien ne dit que ces automates seront accessibles pour tous les budgets. Astro, le robot domestique introduit par Amazon en 2021, coûte près de 1600 dollars et n’a jamais reçu le succès qu’attendait peut-être la compagnie. Ceci-dit, il est toujours commercialisé. Non, cette fois, c’est Apple qui s’intéresse à la robotique. Après son projet de voiture autonome, abandonné cette année après 10 ans de développement infructueux, il semblerait que nous puissions nous attendre à un robot signé la pomme, une fois que celle-ci sera prête à le présenter.

Dévoilée par le média Bloomberg, cette information n’a, comme à l’accoutumée, pas suscité de réaction de la part d’Apple. Pourtant, son concurrent Samsung avait déjà dévoilé, il y a 4 ans, son propre automate assistant, Ballie. Il a même été présenté au CES 2024 dans sa version améliorée et intégrant l’IA ; en revanche, ce petit robot de la taille d’un ballon de foot n’a pas encore été commercialisé et sa date de disponibilité ne nous a pas encore été communiquée, tout comme son prix.

Apple a commencé son histoire en se plaçant comme un pionnier des ordinateurs à la maison, quand ceux-ci étaient auparavant réservés à un usage professionnel et étaient surtout inaccessibles au grand public. La même chose va-t-elle se reproduire avec les robots domestiques ? Certes, la marque ne sera pas un pionnier sur le sujet, ayant déjà pris un retard conséquent – à moins qu’elle ne dévoile son projet dans le courant de cette année. En revanche, elle bénéficie de la confiance de plus d’1 milliard d’utilisateurs à travers le monde avec sa politique de confidentialité des données – un sujet qui devrait s’avérer essentiel quant à l’introduction de robots dans notre quotidien.

Pour préparer le futur, vous n’avez plus qu’à retourner voir Wall-E, Robots ou encore Les Nouveaux Héros – ce sera en tout cas plus rassurant, et, on l’espère, plus proche de la réalité, que des films tels que I, Robot, Robocop ou encore Ex machina.