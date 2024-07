Vous ne pourrez pas dire que vous n’aviez pas vu.

Le virtuel et la réalité qui s’entremêlent et qui collaborent en harmonie et en simultané. On pourrait croire à une série futuriste, et pourtant, c’est ce que propose l’Apple Vision Pro, le casque de réalité virtuelle d’Apple.

Dans votre champ de vision, retrouvez toutes vos applications, votre série Netflix et le repas que vous êtes en train de manger. Non, ce n’est pas un rêve, c’est l’Apple Vision Pro.

La musique de la pub Apple Vision Pro 2024 est Dreamer de Supertramp.

