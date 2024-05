L’écrasante réponse de Samsung à la campagne polémique d’Apple

Le moment de décompresser.

La créativité est un monde vaste, plein de domaines et de possibilités. Serait-il possible de réunir tout cela et de l’enfermer dans une petite boîte ? À cette question, Apple a répondu oui. C’est dans un film coloré intitulé “Crush!” que la marque à la pomme présente son tout nouvel iPad. On y retrouve une immense presse hydraulique qui vient écraser des dizaines d’objets représentant la créativité pour ne laisser finalement que la tablette. Trop fin pour être compressé davantage, qualité de l’iPad clamée par Apple, il contient pourtant toutes les fonctionnalités des objets de création précédemment aplatis.

Une campagne originale et amusante, certes, mais qui a valu à Apple les foudres de la communauté créative. En effet, le message était que l’iPad peut contenir toute la créativité, mais l’image ressentie a surtout été celle de la destruction, l’écrasement des moyens de s’exprimer et de l’art. De nombreux artistes et anonymes y voyaient même une allégorie de l’IA écrasant toute création sur son passage. Coup dur pour Apple qui a payé les pots cassés en s’excusant vendredi dernier.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur le fait que Samsung, concurrent historique d’Apple, entre dans la danse. Proposant également des tablettes, les Galaxy Tab, la marque coréenne a proposé quelques jours plus tard une réponse à Apple : “Uncrush”. Référence évidente au titre “Crush!”, ce bref film nous propose un retour en arrière.

Plus qu’un film parodique, “Uncrush” est la suite du film d’Apple… imaginée par Samsung.

Même quand on croit que c’est fini, il y en a encore. En effet, pour couronner le tout, le cinéaste Reza Sixo Safai a soulagé les internautes de X en publiant la vidéo en inversée, accompagné du message : “Salut Apple, j’ai fait les corrections pour vous”.

Hey @Apple, I fixed it for you (sound on) pic.twitter.com/OwVnYNgXhT — Reza Sixo Safai (@rezawrecktion) May 8, 2024

Ce qui est sûr, c’est que cette campagne d’Apple a été un relatif flop, les tests de System1 montrant qu’elle ne performait qu’auprès des possesseurs d’iPad. Pour couronner le tout, le chasseur de plagiat JoeLaPompe accuse la pomme de copie sur une campagne LG datant de 2008, étrangement ressemblante.