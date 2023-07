Apple provoque un crash-test pour tester l’efficacité de son iPhone 14

On veut le même support de téléphone en voiture.

Apple vient de lancer une nouvelle campagne mettant en avant deux fonctionnalités clés de ses derniers modèles d’iPhone. Les spots, intitulés « Battery for Miles » et « Crash Test », mettent respectivement en valeur l’autonomie de l’iPhone 14 Plus et le système de détection d’accident intégré.

Dans le premier spot, « Battery for Miles », un homme est vu en train de tirer lentement une énorme citrouille avec un tracteur. Sur le volant du tracteur se trouve un iPhone 14 Plus avec l’application Plans activée. Malgré le fait que l’homme se trouve sur une route en ligne droite qui semble infinie, l’application de géolocalisation lui conseille de continuer tout droit au bout des prochains 160 km. Après tout, la technologie a toujours raison… Non ?

Dans le deuxième spot intitulé « Crash Test », une séquence de crash test est capturée en slow-motion, accompagnée de la chanson « You Can’t Hurt Me No More » de Gene Chandler. Ce spot met en évidence la fonctionnalité de détection d’accident des iPhone 14 récemment lancés, une fonctionnalité considérée comme importante par Apple. Elle vise à offrir aux utilisateurs une prévention automatique des secours en cas de collision dans un véhicule. Pour ce faire, les capteurs intégrés au smartphone, tels que le gyroscope, l’accéléromètre, le GPS, le baromètre et le microphone, surveillent en temps réel l’environnement. Grâce à la combinaison de ces capteurs, il devient possible de détecter avec précision le moment où un accident se produit.

Ces clips mettent en lumière les fonctionnalités avancées de l’iPhone 14 Plus et de l’iPhone 14 Pro. L’autonomie de la batterie est présentée comme la plus longue jamais proposée par la marque, offrant à priori aux utilisateurs une tranquillité d’esprit et une utilisation prolongée de leurs petites bêbêtes technologiques. Le système de détection d’accident intégré est également mis en avant, soulignant deux ans après un spot remarqué qu’Apple ne vous veut que du bien. Les gens qui veulent mourir n’ont qu’à se doter d’une Apple Watch Ultra, spécialisée dans les sports extrêmes.