Communicants, dites adieu à votre pire cauchemar avec Amazon Ads

Tout ça pour ça ?

Professionnels de la com’, vous connaissez certainement cette douleur : voilà des mois que vous peaufinez cette campagne avec amour, attention et minutie, et la voilà enfin sortie… tout ça pour rencontrer un flop monumental. Évidemment, cet échec peut être dû à des raisons qui vous sont extérieures, ou bien à un échec interne. Amazon Ads, dans une campagne imaginée par Anomaly, propose de vous assister avec ce second aspect, du moins sur un élément qui se révèle essentiel : la visibilité de votre campagne.

Oui, il arrive parfois que votre super idée ne plaise finalement pas à votre audience. Mais ce qui arrive aussi, c’est d’avoir une super campagne, et de ne pas la laisser atteindre son plein potentiel par manque de visibilité. Même si votre affiche est superbe, elle ne servira à rien si personne ne la voit. C’est le cas par exemple de cette marque de boisson fictive, Cheri.

Ces quatre films, dédiés chacun à un “pain point” d’un plan média, signent le début d’un nouveau positionnement pour Amazon Ads. Ils constituent aussi une ode aux personnes qui sont derrière les campagnes publicitaires et font un travail fantastique. C’est-à-dire : vous. Personne n’a envie que votre travail ne soit gâché par un affichage malchanceux. Amazon Ads semble vous promettre de mettre toutes les chances de réussir de votre côté.