Fin de partie pour le paiement automatique dans les magasins Amazon

Amazon go(ne).

Vous souvenez vous de cette hype, il y a quelques années, qui a entouré les magasins entièrement automatiques ? Ces supermarchés où vous pouviez payer vos articles automatiquement, sans passer à la caisse ? Nous avons cru, pendant un court instant, que ces magasins seraient ceux du futur. Et cette porte n’est pas totalement fermée : pourtant, l’un des acteurs de cette innovation, Amazon, semble faire un pas en arrière à ce sujet.

Oui, les Amazon Fresh Stores, équipés de la fonction Just Walk Out, une mesure lancée en 2017, vont abandonner ce système de paiement qui a pu paraître miraculeux. Ces systèmes automatiques, qui ne demandaient a priori aucune présence humaine pour fonctionner, n’étaient finalement pas si indépendants que ça : au-delà des bugs et ralentissements relatifs à tout système informatique ou presque, il s’est avéré qu’Amazon a même fait appel à plus de 1000 Indiens pour vérifier le système de reconnaissance visuelle clé du dispositif. Un beau rêve, donc, mais qui a manqué de se concrétiser entièrement.

Ce système était trop lent et onéreux, comme l’ont révélé des années d’utilisation. La réception du reçu par le client prenait généralement quelques heures, et il était compliqué pour les utilisateurs de traquer leurs dépenses. Des questions se sont également posées quant à la confidentialité des données sur le comportement consommateur récoltées par Amazon dans le même temps. Sans parler de la question de la suppression d’emplois si cette fonctionnalité devenait la norme au profit du confort client.

Bon, cette idée n’est pas entièrement abandonnée par Amazon, même si c’est en grande partie le cas. Les Dash carts, des cadis équipés de scanners et permettant d’avoir un total des courses en temps réel sans les payer automatiquement, semblent devenir l’option qui remplacera le système Just Walk Out. Cette fonction offre pratiquement les mêmes bénéfices, tout en répondant aux inquiétudes principales des utilisateurs. Pour en savoir plus quant à celle de la suppression d’emplois, on repassera.

Le système Just Walk Out continuera à être utilisé par les magasins Amazon Go, ainsi que certains petits Amazon Fresh Store aux US. Amazon continuera également de proposer cette technologie aux acteurs tiers intéressés. Tout en désavouant sa technologie, ce qui n’est pas très vendeur.

Crédit photo : Nick-D, wikimédia.