Vous êtes morts ? Offrez huit vies de plus à vos coéquipiers

La poule au oeufs d’or, c’est vous.

À l’occasion de la Journée internationale du don d’organes, la Belgique a transformé la perte d’une vie virtuelle en un acte concret de générosité. La campagne Virtual Donors, initiée par l’ONG belge Re-born to be Alive avec l’agence AKQA Brussels, intègre le don d’organes directement au sein de certains jeux multijoueurs populaires.

Les joueurs qui s’enregistrent sur virtualdonors.org en tant que donneurs d’organes reçoivent un mod pour Minecraft, Fortnite et Baldur’s Gate 3 : lorsqu’un de leurs personnages meurt, huit vies supplémentaires sont octroyées à leurs coéquipiers — une métaphore directe du potentiel de sauvetage réel d’un seul donneur d’organes.

Le dispositif s’inscrit comme une première mondiale à l’intersection du gaming et de la santé publique, promouvant l’inscription des donneurs dans un pays où le système légal est de type opt-out, mais où l’enregistrement explicite demeure essentiel face au pouvoir d’intervention des familles. Celles-ci peuvent, si le défunt n’a pas explicitement donné son accord au don d’organe à sa mort, empêcher les autorités de les recueillir.

La plateforme Virtual Donors invite aussi les moddeurs du monde entier à créer leurs propres mods à thème « don », propageant l’impact de la campagne au-delà des frontières belges.

Parmi les figures engagées figurent plusieurs streamers belges, dont Rigor (Pieter Ongena), dont le père a bénéficié d’une greffe et a vécu cinq années supplémentaires.

L’activation est disponible via virtualdonors.org, où l’enregistrement en tant que donneur, suivi du téléchargement du mod, permet de prolonger la mécanique du don virtuel au réel.