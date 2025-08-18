Vous êtes morts ? Offrez huit vies de plus à vos coéquipiers

Par Iris M. le 18/08/2025

Temps de lecture : 2 min

La poule au oeufs d’or, c’est vous.

À l’occasion de la Journée internationale du don d’organes, la Belgique a transformé la perte d’une vie virtuelle en un acte concret de générosité. La campagne Virtual Donors, initiée par l’ONG belge Re-born to be Alive avec l’agence AKQA Brussels, intègre le don d’organes directement au sein de certains jeux multijoueurs populaires.

Les joueurs qui s’enregistrent sur virtualdonors.org en tant que donneurs d’organes reçoivent un mod pour Minecraft, Fortnite et Baldur’s Gate 3 : lorsqu’un de leurs personnages meurt, huit vies supplémentaires sont octroyées à leurs coéquipiers — une métaphore directe du potentiel de sauvetage réel d’un seul donneur d’organes.

Le dispositif s’inscrit comme une première mondiale à l’intersection du gaming et de la santé publique, promouvant l’inscription des donneurs dans un pays où le système légal est de type opt-out, mais où l’enregistrement explicite demeure essentiel face au pouvoir d’intervention des familles. Celles-ci peuvent, si le défunt n’a pas explicitement donné son accord au don d’organe à sa mort, empêcher les autorités de les recueillir. 

La plateforme Virtual Donors invite aussi les moddeurs du monde entier à créer leurs propres mods à thème « don », propageant l’impact de la campagne au-delà des frontières belges.

Parmi les figures engagées figurent plusieurs streamers belges, dont Rigor (Pieter Ongena), dont le père a bénéficié d’une greffe et a vécu cinq années supplémentaires. 

L’activation est disponible via virtualdonors.org, où l’enregistrement en tant que donneur, suivi du téléchargement du mod, permet de prolonger la mécanique du don virtuel au réel.

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : AKQA
  • Annonceur : Re-born to be alive

Recommandé pour vous

Nike : Une IA défie Serena Williams de battre… Serena Williams

Nike : Une IA défie Serena Williams de battre… Serena Williams

I.A.

Discord fait appel à Danny DeVito et à des influenceurs pour expliquer son service

Discord fait appel à Danny DeVito et à des influenceurs pour expliquer son service

Insolite

Nike : customisez vos Air Max avec un cahier de coloriage

Nike : customisez vos Air Max avec un cahier de coloriage

Innovation

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant