Avec GenStudio, Adobe veut accélérer la création de campagnes publicitaires grâce à l’IA

Un nouvel module nommé GenStudio for Performance Marketing.

Adobe annonce le lancement de GenStudio for Performance Marketing, une nouvelle application conçue pour simplifier la collaboration entre les équipes créatives et marketing grâce à l’IA générative. Intégrée à Adobe GenStudio, cette solution permet aux marques de produire des campagnes publicitaires personnalisées à grande échelle, répondant au besoin croissant de contenus performants. Selon une étude d’Adobe, d’ici 2026, les deux tiers des marketeurs estiment que cette demande pourrait être multipliée par 5.

Cette nouvelle application met l’accent sur l’automatisation et la simplification des tâches répétitives grâce à des technologies comme Adobe Firefly (une IA générative de création d’images ou de vidéos), et des modèles de langage tiers pour la rédaction de contenus publicitaires. GenStudio for Performance Marketing permet également d’assurer la conformité aux standards de marque avec un contrôle automatisé, garantissant que chaque création respecte les guidelines établis. En facilitant l’accès à des actifs approuvés et en offrant des fonctionnalités de remixage de contenu, l’outil libère les créatifs de tâches routinières tout en permettant aux marketeurs de générer des variations de contenu adaptées à chaque canal.

Adobe a par ailleurs annoncé l’expansion de ses partenariats avec des plateformes publicitaires telles que Google, Meta, Microsoft, TikTok et Snap. Ces intégrations permettront aux utilisateurs d’activer directement leurs campagnes depuis GenStudio, tout en accédant à des insights de performance en temps réel. Cette capacité à ajuster instantanément les contenus publicitaires en fonction des tendances et préférences des consommateurs offre aux marques un avantage concurrentiel, en garantissant une personnalisation à grande échelle.