Adobe fait évoluer GenStudio for Performance Marketing avec de nouvelles intégrations

La Réclame .mark&tech en direct de l'Adobe Summit de Las Vegas.

Adobe annonce une mise à jour de GenStudio for Performance Marketing, sa solution en libre-service destinée aux équipes marketing et créatives. Cet outil permet la création à grande échelle d’assets publicitaires pour les réseaux sociaux, les annonces display et les e-mailings, en s’appuyant sur l’IA générative.

Parmi les nouveautés, GenStudio supporte désormais la création d’assets pour les publicités diffusées via les plateformes Microsoft Advertising et Google Campaign Manager 360. Adobe étend également son partenariat avec LinkedIn Ads, accélérant ainsi la production d’assets destinés aux campagnes B2B. Les résultats des campagnes, regroupés dans l’onglet Insights, ne proviennent aujourd’hui que des campagnes diffusées dans l’écosystème Meta. L’intégration des performances réalisées sur les autres plateformes publicitaires sera effectives dans les prochains mois, selon les équipes Adobe interrogées lors du Summit.

Dans le lot des 10 agents IA annoncés lors du Summit, Agent Content Production intégrée à GenStudio for Performance Marketing propose aux marques de charger un plan de campagne et de recevoir automatiquement des recommandations stratégiques et stylistiques. L’IA génère ensuite des contenus marketing adaptés et respectueux de l’identité de marque pour l’ensemble des canaux utilisés.

De plus, Adobe développe son cadre d’extensions en intégrant des solutions tierces telles qu’IntelligenceBank, Acxiom, Lithero, PwC, Saifr et Stensul. Ces partenariats visent particulièrement les secteurs réglementés comme la santé et les services financiers.

Enfin, Adobe introduit GenStudio Foundation, une interface unifiée permettant aux équipes marketing et créatives d’accéder à toutes leurs données issues d’Adobe Experience Cloud et Creative Cloud, reliant ainsi GenStudio et GenStudio for Performance Marketing. Cette centralisation offre une visibilité complète sur les campagnes, projets, assets et insights, simplifiant ainsi la gestion quotidienne sans nécessité de naviguer entre différentes applications Adobe.