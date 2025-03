Adobe lance ses propres agents IA

En inauguration de son Summit 2025 auquel la Réclame .mark&tech participe à Las Vegas, Adobe vient d’annoncer le lancement d’agents IA au sein de sa suite de solutions martech.

Les agents IA étant la tendance forte du moment (déjà présents chez Salesforce), personne ne doutait qu’Adobe allait proposer ses propres agents pour optimiser l’expérience client. Cette nouvelle offre se prénomme Adobe Experience Platform Agent Orchestrator. Au programme : permettre aux entreprises de gérer des agents IA spécifiques pour faciliter les interactions avec les clients et soutenir leurs workflows.

10 agents clés en main

Les entreprises pourront utiliser les agents IA d’Adobe pour optimiser les sites web, gérer des tâches répétitives de production de contenu, affiner leurs audiences cibles, piloter des expérimentations et bien plus encore. Adobe a dévoilé 10 agents IA conçus spécifiquement à ces fins :

Account qualification agent : soutient les objectifs B2B des entreprises en évaluant de nouvelles opportunités commerciales pour renforcer le pipeline de ventes. Pour y parvenir, l’objectif est d’engager les prospects clés au sein des organisations, ceux au plus proche de la prise de décision (ABM pour account based marketing).

Audience agent : analyse les données d’engagement cross-canal afin de créer et optimiser des segments d’audience à forte valeur ajoutée, exploitables dans des campagnes de personnalisation à grande échelle.

Content production agent : aide les équipes marketing et créatives à passer à l’échelle en générant et assemblant automatiquement des contenus sur la base d’un brief, tout en respectant les guidelines définies par les marques.

Data insights agent : simplifie et améliore le processus d’extraction d’insights à partir des données d’une organisation, permettant aux équipes d’expérience de visualiser, prévoir et corriger les expériences client.

Data engineering agent : facilite les tâches complexes de gestion des données à grand volume telles que l’intégration, le nettoyage et la sécurité des données, indispensables à mesure que les entreprises connectent des données disparates à travers leur organisation.

Experimentation agent : permet aux équipes responsables de la personnalisation d’imaginer et simuler de nouvelles idées, de mener des analyses d’impact et de connecter ces expérimentations directement aux applications utilisées.

Journey agent : permet aux équipes d’orchestrer efficacement des expériences cross-canal, de la conception des parcours client jusqu’à leur analyse et optimisation.

Product advisor agent : encourage l’engagement envers les marques en proposant des expériences de découverte et de considération de produits adaptées aux préférences individuelles et aux achats précédents.

Site optimization agent : fournit un support continu pour améliorer la performance des sites web en détectant automatiquement les problèmes, en proposant des solutions et en les résolvant afin de renforcer l’engagement client.

Workflow optimization agent : augmente la productivité et soutient la collaboration inter-équipes en surveillant l’avancement des projets, en simplifiant les approbations et en accélérant les processus internes.

Adobe Brand Concierge

Adobe a aussi dévoilé Adobe Brand Concierge, un nouvel agent centré sur la marque destiné à remplacer progressivement les chatbots transactionnels traditionnels. Cette solution offre des expériences client enrichies et ultra-personnalisées grâce à l’exploitation des attributs spécifiques des marques et des données clients. Intégré à Adobe Experience Platform Agent Orchestrator, Brand Concierge permet une interaction multimodale – texte, voix et images – pour guider le consommateur depuis la phase d’exploration jusqu’à la prise de décision d’achat, en délivrant des recommandations pertinentes et en intégrant des comparatifs de produits.

Adapté aux besoins spécifiques du marché grand public (B2C) comme du marché professionnel (B2B), Adobe Brand Concierge est conçu pour résoudre des problématiques propres à chaque secteur. Par exemple, dans un contexte B2B, il facilite la collaboration entre les équipes commerciales et marketing, allant jusqu’à prendre en charge la prise de rendez-vous et l’optimisation du cycle de vente. Par ailleurs, grâce à l’analyse continue des interactions client (sentiments, comportements, points de friction), les données recueillies permettent aux marques d’affiner leurs stratégies et d’améliorer globalement l’expérience utilisateur.

Ce nouvel outil répond entre autres à la forte hausse (+1200% entre juillet 2024 et février 2025) des interactions issues de l’IA générative observée par Adobe Analytics.

Les partenaires de cette nouvelle offre d’agents

Pour amplifier l’efficacité de ces agents IA, Adobe étend ses partenariats stratégiques, notamment avec Acxiom, Amazon Web Services, Genesys, IBM, Microsoft, RainFocus, SAP, Workday. Adobe a également annoncé le renforcement de ses partenariats avec des agences et intégrateurs tels qu’Accenture, Deloitte Digital, EY et IBM. Nul doute que des partenaires français suivront.