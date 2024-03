Adobe Express rend accessible la créativité boostée à l’IA sur mobile

Dans la poche.

Le géant de la créativité numérique, Adobe, repousse les frontières de l’innovation avec le lancement de l’application mobile Adobe Express. Cette toute nouvelle application encore en version beta promet de transformer votre téléphone en un studio créatif complet, avec des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle, donnant vie à vos idées où que vous soyez.

Avec Adobe Express, une panoplie de fonctionnalités créatives est désormais à portée de vos doigts. Que vous soyez un créateur de contenu, un designer ou un passionné de médias sociaux, cette application va vous éblouir. Imaginez avoir la puissance de l’IA Firefly Generative Fill, avec la fonctionnalité de texte à l’image, des effets de texte, et bien plus encore, tout dans le creux de votre main. Cette suite d’outils est conçue pour libérer votre créativité et vous permettre de réaliser des vidéos, des designs, des photos et des images.

« Adobe Express a été conçu pour répondre aux besoins des millions d’utilisateurs du monde entier qui cherchent à créer du contenu plus rapidement et plus facilement que jamais« , déclare Govind Balakrishnan, vice-président d’Adobe Express. Avec cette nouvelle application, Adobe vise à révolutionner la manière dont nous créons et partageons du contenu sur nos appareils mobiles.

Que vous soyez un professionnel de la création ou simplement un amateur passionné, Adobe Express a vocation à vous aider à réaliser vos projets les plus ambitieux. Que ce soit pour créer des publications sur les réseaux sociaux, des affiches accrocheuses ou des vidéos percutantes, cette application polyvalente est votre alliée créative.

L’application Adobe Express est désormais disponible en téléchargement sur Android via Google Play. Pour les utilisateurs iOS, une liste d’attente est en place en raison des restrictions d’Apple concernant les téléchargements de versions beta. Une opportunité de transformer votre téléphone en un studio créatif puissant ?