Comment l’IA facilite l’utilisation d’Adobe Experience Platform

Entretien avec Dimitri François, Head of Data Europe de l'Ouest.

C’est une tendance clé de ces derniers mois : l’IA se fraie un chemin dans les solutions martech. Parfois pour créer du contenu (comme ici avec l’IA générative Firefly) avec une vélocité inédite. Ou bien, l’IA sert à faciliter l’accès à certaines fonctionnalités ou à identifier spontanément des insights. Car maintenant que l’on peut s’adresser à une machine avec un langage naturel, et non plus une ligne de commande ou des boutons, tout cela est bien plus simple. Illustration avec Adobe qui vient de généraliser son Assistant IA partout sur Adobe Experience Plateform. Dimitri François, head of data for Western Europe d’Adobe, nous fait la visite guidée.

Qu’avez-vous récemment annoncé en termes d’IA pour votre solution Adobe Experience Platform ?

Dimitri François : Nous avons annoncé le lancement complet de l’Assistant IA d’Adobe Experience Platform. Jusqu’à présent, il était disponible en version bêta pour quelques clients, mais désormais, tous nos clients peuvent en bénéficier. Cet assistant conversationnel est conçu pour répondre facilement à toutes les questions techniques, aider à la formation des nouveaux utilisateurs et automatiser diverses tâches. L’objectif principal est de rendre nos solutions plus accessibles et efficaces pour tous les utilisateurs.

Quelles sont les nouveautés de cet Assistant IA ?

D.F. : L’Assistant IA propose trois grandes catégories de fonctionnalités. Tout d’abord, l’expertise produit : l’assistant peut répondre à des questions techniques précises, facilitant ainsi la résolution de problèmes sans avoir besoin de contacter l’assistance. Ensuite, la création de contenu et l’automatisation : il permet de générer des templates d’emailing à partir de documents PDF ou Word, de récupérer des briefs, et de créer du contenu cohérent avec les guidelines des clients. Enfin, les insights prédictifs et les recommandations : l’assistant fournit des suggestions automatiques pour optimiser les campagnes marketing et découvrir de nouvelles audiences. Ces fonctionnalités simplifient grandement le travail quotidien de nos utilisateurs.

Cet assistant fonctionne-t-il avec tous les produits de l’Experience Platform ?

D.F. : Oui, l’Assistant IA est compatible avec toutes les applications de l’Adobe Experience Platform, notamment Customer Journey Analytics, Real-Time Customer Data Platform et Adobe Journey Optimizer. Cette compatibilité permet une intégration fluide et une utilisation optimisée de l’ensemble de nos solutions, garantissant ainsi une expérience utilisateur harmonieuse et efficace.

Sur quelles technologies repose cet Assistant IA ?

D.F. : L’Assistant IA utilise des modèles d’IA génératifs, incluant des Large Language Models (LLM) pour la génération de texte et Adobe Firefly pour les images. Cette combinaison technologique nous permet de créer des contenus textuels et visuels de manière cohérente et efficace. Par exemple, pour créer un template d’emailing, nous pouvons générer à la fois le texte et les images nécessaires.

Comment garantissez-vous la confidentialité des données ?

D.F. : Les données traitées par l’Assistant IA restent strictement au sein de l’instance dédiée de chaque client sur l’Adobe Experience Platform. Il n’y a aucun partage d’informations entre les différentes instances, ce qui assure une confidentialité totale et la sécurité des données de nos clients. Cette mesure est essentielle pour garantir que les informations sensibles de nos clients restent protégées.

Quel retour avez-vous eu des premiers utilisateurs ?

D.F. : Les premiers retours de nos clients ont été très positifs. Des entreprises comme Coca-Cola et General Motors, qui ont eu accès à l’Assistant IA en avance, ont constaté une augmentation de l’utilisation et une adoption plus rapide par les nouveaux utilisateurs. L’Assistant IA permet une prise en main immédiate, sans avoir besoin d’attendre une formation spécifique. Tout le contenu de formation est directement disponible dans l’interface, ce qui représente un gain de temps considérable.

Quelles sont les prochaines étapes pour l’Assistant IA ?

D.F. : Pour l’instant, nous continuons à développer et à améliorer l’Assistant IA en fonction des retours de nos clients. Les détails sont évidemment confidentiels à ce stade. Mais chaque demande d’un utilisateur final est prise en compte pour intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités. L’agilité de l’Assistant IA permet de tester et d’adapter les modèles rapidement, comme nous l’avons fait avec Adobe Firefly. Notre objectif est de continuer à répondre aux besoins de nos clients de manière efficace et innovante.