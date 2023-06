Hasan Minhaj fête les 30 ans d’Adobe Acrobat de façon improbable

Fini la paperasse ! Vive le .pdf

Vous arrive-t-il parfois de crouler sous l’administratif, littéralement enseveli de documents à revoir, à signer, à approuver ? Si oui, peut-être que la digitalisation a déjà pu vous simplifier la tâche, sans se révéler toute fois suffisante. Eh bien, c’est un problème qui se règle par une simple évolution de votre part : passez à Adobe Acrobat qui vient de fêter ses 30 ans.

Pour faire passer son message, Adobe a choisi l’humoriste, acteur et présentateur télé Hasan Minhaj. Après avoir annoncé l’arrivée de cette campagne avec un premier spot mettant en scène la signature du contrat sur document PDF Acrobat, celle-ci est maintenant disponible sur le site et autres réseaux d’Adobe, ainsi que sur les réseaux de Minhaj et à la télévision pendant les tournois de MLB, les finales de la NBA et le PGA Tour.

Pensée et réalisée entièrement par les équipes d’Adobe, cette campagne met l’accent sur l’humour (étonnant, vu l’invité d’honneur) pour mettre en avant ses avantages… et vous pousser à vous débarrasser du papier. Minhaj insuffle un vent de liberté (et de folie, il faut le dire) dans la vie de ces employés de bureau. Histoire de ne pas créer de quiproquo, Acrobat vous précise tout de même que non, la batte de baseball ne sera pas fournie avec votre abonnement Cloud.