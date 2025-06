adidas lance la première chaussure de rugby pensée pour les femmes

Qué s'appelorio RS15 Avaglide.

C’est une première : adidas dévoile une chaussure de rugby conçue exclusivement pour les femmes. La RS15 Avaglide entend répondre aux exigences des joueuses modernes, qu’elles soient professionnelles ou amatrices. Imaginée à partir d’analyses scientifiques, de retours d’athlètes et de données morphologiques, elle est disponible dès aujourd’hui à partir de 95 €.

Pendant des années, les chaussures de rugby ont été pensées de manière “neutre”, en s’adaptant avant tout aux morphologies masculines. adidas a décidé de changer la donne. Avec l’aide de joueuses internationales (notamment en Nouvelle-Zélande et en France), la marque a mené une étude approfondie pour mieux comprendre les spécificités du pied féminin.

Résultat : une chaussure qui prend enfin en compte la forme du pied, la foulée et les appuis des joueuses. “Le rugby avait vraiment besoin de ça”, confie Ilona Maher, joueuse de rugby américaine et athlète adidas.

Ce nouveau modèle repose sur trois grandes caractéristiques anatomiques identifiées lors de l’étude :

– Un talon plus étroit : adidas a développé un système inédit de soutien du talon, en “cascade”, pour mieux maintenir le tendon d’Achille et éviter les frottements. Une mousse plus dense enveloppe l’arrière du pied pour un confort renforcé.

– Un avant-pied plus large : des inserts en TPU, combinés à des zones extensibles dans le cuir, permettent à la chaussure d’épouser naturellement la forme du pied, en particulier à l’avant.

– Une tendance à la surpronation (quand le pied s’incline trop vers l’intérieur), plus fréquente chez les femmes en raison de hanches plus larges. Pour y remédier, adidas a intégré une semelle de propreté moulée et un système de laçage asymétrique qui stabilisent la voûte plantaire.

La RS15 Avaglide a été co-développée avec plusieurs grandes joueuses, dont Jess Breach, Emily Scarratt, Manaé Feleu, Chelsea Bremner et Renee Holmes. Certaines d’entre elles la porteront dès cet été lors de la Coupe du Monde de Rugby 2025.

“Avoir une chaussure spécialement conçue pour répondre à nos exigences de performance représente une évolution majeure pour notre sport.”, confie Jess Breach, athlète adidas.

La chaussure est proposée en deux versions :

– RS15 Avaglide (160 €), pour la performance de haut niveau,

– RS15 Avaglide Rise (95 €), une version plus accessible.

Côté design, elle se décline en noir ou en blanc cassé, avec des touches colorées (violet, vert, bleu) sur les côtés et le talon.

« Depuis la création d’adidas, nous avons toujours eu à cœur de proposer ce qui se faisait de mieux aux athlètes et la nouvelle RS15 Avaglide reflète parfaitement cet engagement. En tant que première chaussure de rugby spécialement conçue pour les femmes, la RS15 Avaglide représente une évolution essentielle qui permet à nos partenaires de bénéficier d’une technologie et d’un design spécialement conçus pour elles. Nous avons hâte de voir l’impact que ces chaussures auront à l’occasion de la Coupe du Monde de cet été. » résume Kerryn Foster, directrice des sports spécialisés chez adidas.