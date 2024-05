Adidas dévoile les toutes premières tenues adaptées au basket-ball en fauteuil roulant

On n’arrête pas le progrès !

C’est un pas de plus dans la réconciliation entre le handicap et le sport qu’a entrepris Adidas. La marque a dévoilé, il y a quelques jours, de toutes nouvelles tenues de basketball adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Celles-ci ont été réalisées spécialement pour l’équipe féminine de basket-ball en fauteuil roulant PNW Reign.

Conçus en collaboration avec l’association Adaptive Sports Northwest, Adidas souhaite que ces uniformes offrent du confort, spécifiquement en position assise, tout en réduisant l’encombrement. Les matériaux utilisés ont été soigneusement choisis en tenant compte des retours des athlètes. À cela, sont ajoutés des panneaux garantissant la respirabilité et la légèreté.

Afin que les maillots et shorts soient réussis, les athlètes ont pu directement s’impliquer dans la conception en donnant leurs avis et leurs ressentis. « Pour la première fois, les athlètes ont participé à l’ensemble du processus : ils ont pu voir les gens derrière le travail, leur passion à travers chaque interaction, leur engagement à trouver le meilleur produit pour les joueurs de basketball en fauteuil roulant » a déclaré Jen Armbruster, directrice exécutive de l’ASNW et médaillée paralympique.

Même si ces uniformes ont été créés spécialement pour l’équipe féminine de basketball en fauteuil roulant PNW Reig, Adidas a pour ambition d’augmenter ses stocks durant l’année 2024. En effet, le nombre de joueurs de basket-ball en fauteuil roulant s’élevant à 100 000 personnes, l’offre pourrait grandement intéresser ce public aux besoins spécifiques.

En attendant, l’équipementier sportif a déclaré que 86 % des vêtements fabriqués pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient été confectionnés selon des principes de conception adaptés aux athlètes handicapés et non-handicapés.