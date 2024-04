Nicolas Rieul fonde Actionable, la startup qui booste la satisfaction client grâce à l’IA

Je prédis que la lecture de cet article va vous satisfaire.

Cinq mois après avoir quitté Criteo, Nicolas Rieul n’a pas eu le temps de niaiser. Le président de l’Alliance Digitale de 36 ans rebondit en co-fondant Actionable avec Nans Thomas, 27 ans et déjà entrepreneur à quatre reprises dans le digital.

Quelle est la promesse d’Actionable ? Prédire la satisfaction client d’une entreprise, en continu et quotidiennement, grâce à l’IA.

Le contexte

Dans un écosystème où les coûts d’acquisition client ne cessent de grimper, exacerbés par des réglementations comme le RGPD ou la fin imminente des cookies tiers, la rétention client devient un enjeu majeur pour les entreprises. Cette inflation des tarifs, surtout palpable sur les grandes plateformes, rend la satisfaction et la fidélisation des clients plus cruciales que jamais. En effet, selon McKinsey, l’acquisition de nouveaux clients peut coûter jusqu’à 25 fois plus cher que leur rétention. Par ailleurs, une entreprise affichant un Net Promoter Score supérieur à celui de ses concurrents peut s’attendre à une croissance deux fois plus rapide. Cependant, l’accessibilité et l’actionnabilité des données de satisfaction restent limitées, avec seulement 6% des dirigeants considérant les outils actuels comme véritablement exploitables.

La solution

C’est dans ce contexte qu’Actionable se présente comme une offre déployant l’intelligence artificielle et l’analyse de données pour prédire la satisfaction client de manière quotidienne.

La technologie, incarnée par l’AX-Score, analyse en profondeur le parcours du consommateur pour offrir un score de satisfaction actualisé en permanence et couvrant 100 % de la clientèle. Cette méthodologie permet aux entreprises d’agir promptement pour éviter la perte de clients ou la réduction de leur budget en cas d’insatisfaction. Nicolas Rieul, co-fondateur et co-CEO, souligne l’importance de cette démarche : « Garder ses clients est la chose la plus saine qu’une entreprise puisse faire. Malheureusement, être « client-centric » ne se décrète pas. Avec Actionable, nous aidons les dirigeants à prendre des décisions stratégiques éclairées et donnons aux équipes terrain les moyens d’agir au quotidien. »

Nans Thomas, également co-fondateur, a précédemment développé une approche similaire chez AgroLeague, une entreprise SaaS B2B pour les agriculteurs. Sous sa direction, l’exploitation des données clients a permis d’améliorer significativement le niveau de satisfaction, prouvant l’efficacité de cette stratégie.

La tech

D’où viennent les données de satisfaction client analysées par Actionable ? La solution se connecte à 300 SaaS du marché, dont les leaders du CRM et de la relation client tels que Salesforce, Hubspot ou encore Zendesk. L’idée est de pouvoir mesurer la satisfaction de l’ensemble de la base client, et non pas uniquement de quelques répondants à un questionnaire.

Pour traiter ces informations, Actionable utilise de l’IA. Mais ne vous attendez pas à voir ici un modèle LLM à la ChatGPT. « Nous utilisons des algorithmes de machine learning pour de la régression, du forecasting, de l’anomaly detection » précise Nans Thomas, en charge des aspects techniques du projet.

Les ambitions

La cible annoncée ? « Les moyennes et grandes entreprises. Celles qui mesurent de façon structurée leur satisfaction client, mais n’ont pas forcément le temps ou les ressources pour traiter ces données et agir », explique Nicolas Rieul. L’objectif ? « Permettre aux entreprises de gagner 2 à 3 % de rétention client supplémentaires. »

Marketée en Anglais, « plugée » aux principales solutions du marché, la startup Actionable est taillée pour l’international. « Oui, nous avons de grandes ambitions », nous confie Nicolas Rieul. « C’est une problématique mondiale, il n’y a pas de spécificité réglementaire ou locale sur ces sujets, et les logiciels sont très standardisés. » Tous les signaux sont donc au vert, et l’aspect mondial du projet pourra se mettre en place « une fois qu’on aura démontré notre succès en France » tempère l’ancien DG de Criteo France, avec un brin de superstition et de modestie.

Actionable a été officiellement lancée aujourd’hui, après une phase de beta test avec trois clients clés. La startup cherche à étoffer son équipe en recrutant un développeur IA et deux développeurs full stack. Alors, prêt, moteur et Action…able ?