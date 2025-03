L’ACPM confirme la folle ascension du DOOH en 2024

La digitalisation de l'affichage se porte bien.

Le marché français du DOOH (Digital Out-Of-Home) continue sa croissance en 2024, selon le dernier bilan annuel de DOOH Trust, initiative de l’ACPM. Avec 2,3 milliards de spots certifiés, soit une progression de 33 % par rapport à 2023, l’affichage numérique extérieur s’impose comme un levier incontournable pour les annonceurs.

Les écrans DOOH s’intègrent désormais à tous les espaces du quotidien : transports, centres commerciaux, lieux de santé, entreprises, stations-service et salles de sport. Cette diversité de points de contact permet une couverture massive et contextuelle, renforcée par la certification de 40 000 écrans répartis sur l’ensemble du territoire.

Les secteurs les plus actifs en 2024

Le top 10 des secteurs en volume de spots certifiés montre la domination des grands annonceurs de la consommation :

– Alimentation (466 millions de spots)

– Boissons (408M)

– Services (326M)

– Télécommunications (176M)

– Information-Média (156M)

– Automobile-Transport (153M)

– Culture-Loisirs (131M)

– Distribution (81M)

– Établissements financiers & Assurances (82M)

– Mode & Accessoires (79M)

Le secteur Culture-Loisirs enregistre une véritable explosion avec 156 millions de spots diffusés en 2024, contre 34 millions en 2023, soit une progression spectaculaire portée par des acteurs comme Disneyland Paris, la FDJ et Winamax.

Les annonceurs les plus présents en 2024

Certaines marques se démarquent par l’ampleur de leur diffusion en DOOH. Parmi les plus gros annonceurs de l’année, on retrouve :

– Santé Publique (107,2M de spots)

– Winamax (105,4M)

– La FDJ (94,7M)

– Coca-Cola (89,5M)

– Barilla (85,5M)

– Danone (75,1M)

À noter l’arrivée en force de nouveaux annonceurs, représentant 24 % des campagnes certifiées.

Le vendredi et le samedi concentrent à eux seuls 30 % de la diffusion hebdomadaire, avec des pointes allant jusqu’à 645 millions de spots. Le créneau horaire le plus performant se situe entre 17h et 20h, avec un pic d’audience entre 18h et 19h.

Grâce au label DOOH Trust, les campagnes sont désormais certifiées tous les mois, garantissant aux annonceurs une mesure fiable et transparente de leurs investissements. Cette évolution structurelle du marché permet au DOOH de s’imposer comme un média puissant, capable de rivaliser avec les canaux digitaux traditionnels.

Avec une croissance qui ne faiblit pas et un intérêt croissant des marques, l’affichage digital extérieur semble promis à un avenir radieux. Reste à voir comment les annonceurs exploiteront ce levier dans un paysage publicitaire en constante mutation.