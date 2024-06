La folle histoire de la glace olympique d’Accor pour Paris 2024

Tout pour vous laisser un souvenir inoubliable.

Avec plus de 15 millions de touristes attendus, le monde de l’hôtellerie risque de devoir se remonter les manches durant les Jeux Olympiques. C’est le cas d’Accor, leader européen des groupes hôteliers. Et pour accueillir ses visiteurs comme il se doit, le groupe a mis les petits plats dans les grands.

C’est dans une campagne en collaboration avec Paris 2024, et signée par Havas Play, qu’Accor se montre prêt à tout pour sa clientèle. Chaque petit désir des pensionnaires compte. Intitulée “Vous n’imaginez pas les souvenirs qu’on vous réserve”, l’objectif du groupe est de faire vivre les plus beaux moments aux visiteurs et d’incarner la mission du groupe.

Dans une aventure palpitante, nous accompagnons Jean, un employé d’un Accor Hôtel qui n’a qu’un objectif : offrir une glace à une jeune pensionnaire qui a fait tomber la sienne. C’est dans une course effrénée que le concierge va parcourir Paris à la poursuite du taxi transportant l’enfant, pour lui redonner le sourire. Encouragé par la foule et les passants, Jean va fédérer Paris autour de son périple, de quoi laisser un souvenir inoubliable à ceux l’ayant rencontré. La scène des confettis a été tournée aux aurores dans le 12e arrondissement de Paris, au plus grand bonheur des habitants…

Le film se décline en deux autres versions de 12 secondes où l’on retrouve une réceptionniste et une serveuse prête à affronter les plus sportives des disciplines pour éviter le moindre petits malheurs à leurs clients.

“Elle [la campagne] met en lumière le sens de l’accueil d’Accor et sa capacité à offrir des expériences exceptionnelles à ses clients lors de tous les grands événements qui inspirent et unissent les gens à travers le monde”, déclare Stéphanie Dartevelle, VP Sponsoring Europe & Afrique du Nord.

Le message est clair : le groupe hôtelier est prêt à accueillir ses visiteurs, plus déterminé que jamais à leur laisser des souvenirs inoubliables.