Channel 4 va vous hypnotiser avec son nouveau film de marque

S’il y a bien une chose qui représente un challenge pour la plupart des créatifs, ce sont les briefs de storytelling de marque, en tout cas selon Zaid Al-Qassab, directeur marketing chez Channel 4. Surtout quand ceux-ci ont des demandes et prérequis qui ne correspondent qu’à moitié entre eux. Malgré tout, c’est exactement cela qui les rend si passionnants : le challenge et la difficulté qui les accompagne. La dernière campagne de Channel 4, créé par 4creative, l’agence intégrée au groupe audiovisuel britannique, correspond à ce critère : difficile, énergivore… et passionnante.

Dirigée par Lynsey Atkin et son équipe créative, cette campagne met en vidéo 25 caractéristiques de la Grande-Bretagne, trouvées par 17 créatifs, artistes et cinéastes, reflétant la diversité du pays hôte de Channel 4 et regroupées en 5 catégories : l’identité, la terre, le système, la liberté et l’amour. Et à travers cette représentation de son pays, c’est également Channel 4 et ses années de présence dans celui-ci qui sont représentées.

Portée par la voix de John Joseph Holt, auteur et lecteur des mots qui accompagnent la vidéo, celle-ci se montre intrigante, presque hypnotique, dès son début. Le chiffre 4, élément essentiel du logo et de l’identité de Channel 4, est présent tout au long du spot, toujours au milieu de l’image : c’est lui et le carré qui se trouve à sa base qui nous font évoluer d’une idée à une autre, avec le mouvement de la caméra, qui nous maintient dans une boucle parfaite et incessante.

Cette vidéo a été conçue pour ne pas prendre toute la place dans votre esprit quand vous tomberez dessus, et vous laisser l’opportunité de continuer votre discussion ou votre activité, tout en étant engageante et pertinente. Chapeau !