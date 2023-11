NSFW : Channel 4 s’attaque à l’inaction des puissants face au dérèglement climatique dans un film choc 

Une campagne qui laissera des traces.

Dans une démonstration assourdissante de l’humour so British, Channel 4 lance une campagne choc. Le but ? Attirer l’attention sur l’inaction des puissants en matière de changement climatique. Le film, réalisé par le duo créatif GRANDMAS d’Academy Films, avec 4creative (l’agence interne de Channel 4), utilise des scènes tirées de la vie quotidienne de ceux qui occupent le haut de la chaîne alimentaire. Ces scènes virent rapidement à une décadence qu’on n’imaginerait que dans les soirées les plus libertines… et encore, pas sans l’intervention de quelques substances amenant à perdre tout sens commun.

Andy Vasey et Dan Warner, directeurs créatifs de 4creative, ajoutent : « La campagne crée une image inoubliable pour un sujet inoubliable. Les gens recyclent à tout-va, mais est-ce que ceux qui détiennent le pouvoir en font autant en retour ? À l’approche d’une saison entière de Channel 4 consacrée à ce sujet, nous voulions susciter un débat de dimension planétaire. »

Et ça pour être inoubliable, elle l’est. Impossible de passer outre les questions qui ont dû vous parcourir l’esprit en voyant cette tache pour la première fois : est-ce que cet homme à ses règles ? Ou bien est-il incontinent ? Et surtout, pourquoi se trémoussent-ils tous ainsi soudainement ? En tout cas, voilà une campagne qui ne vient pas de chez nous, à laquelle il ne manquerait qu’une touche de raffinement à la française… voire deux. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’humour anglais se démarque de ses confrères.