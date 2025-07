Linda Yaccarino, CEO de X, démissionne

Moins de 140 semaines après son arrivée.

C’est par une publication sur la plateforme X que Linda Yaccarino a officialisé son départ. Deux ans après sa nomination par Elon Musk à la tête de l’ancien Twitter, la dirigeante a annoncé ce mercredi sa démission de son poste de CEO. Elle était la première à occuper ce rôle de façon permanente depuis le rachat du réseau social par Musk en 2022.

« Après deux années incroyables, j’ai décidé de quitter mes fonctions de CEO de X. Lorsque Elon Musk et moi avons discuté pour la première fois de sa vision pour X, j’ai tout de suite su que ce serait l’opportunité d’une vie de mener à bien la mission extraordinaire de cette entreprise. Je lui suis immensément reconnaissante de m’avoir confié la responsabilité de protéger la liberté d’expression, de redresser l’entreprise et de transformer X en « Everything App ». »

Recrutée en 2023 après avoir dirigé la régie publicitaire de NBCUniversal, Linda Yaccarino avait pour mission de rassurer les annonceurs et d’accompagner la transformation du réseau. En pleine tourmente médiatique, elle a poursuivi sa mission malgré les provocations d’Elon Musk envers le marché publicitaire.

« Je suis incroyablement fière de l’équipe X – le redressement commercial historique que nous avons accompli ensemble est tout simplement remarquable. Nous avons commencé par un travail essentiel, en priorité sur la sécurité des utilisateurs – en particulier des enfants – et le rétablissement de la confiance des annonceurs. Cette équipe a travaillé sans relâche, de l’innovation des Notes Communautaires à, bientôt, X Money, tout en attirant les voix et les contenus les plus emblématiques sur la plateforme. »

Parmi ses initiatives, Linda Yaccarino a mis en avant la diversification de X, notamment à travers le lancement d’une application TV connectée, un partenariat avec Visa pour le lancement d’une solution de paiement, et de nouveaux formats pour les créateurs et les sportifs (comme Serena et Venus Williams ou Khloé Kardashian).

« X est véritablement une place publique numérique pour toutes les voix et le signal culturel le plus puissant au monde. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans le soutien de nos utilisateurs, de nos partenaires commerciaux et de l’équipe la plus innovante du monde. Je vous encouragerai toujours à continuer de changer le monde. Comme toujours, je vous retrouverai sur X. »

X n’a pas encore annoncé qui succédera à Linda Yaccarino. Si jamais Elon Musk souhaite connaitre l’avis de la Réclame, nous avons un nom.